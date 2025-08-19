Arm傳延攬亞馬遜AI晶片總監 加速自製晶片布局

路透引述知情人士報導，安謀（Arm）延攬亞馬遜（Amazon）人工智慧（AI）晶片總監Rami Sinno，將強化發展自家完整晶片的計畫。

Sinno原本負責協助開發亞馬遜自製的AI晶片Trainium和Inferentia，這些晶片專為訓練和執行大型AI應用軟體而設計。

過去安謀並未自行打造晶片，而是設計處理器的核心架構和指令集，再出售給客戶。蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）在內晶片設計商都在自家產品中採用Arm技術。

安謀在7月曾透露，打算將部分獲利投入自製晶片和其他元件。安謀執行長哈斯（Rene Haas）當時談到，除了設計之外，安謀可能進一步打造小晶片（chiplet）（功能專一、可拼接的小型晶片模組）以及完整系統。

安謀由軟銀集團持有多數股權，主要透過向客戶出售的晶片收取權利金。全球幾乎所有智慧型手機都採用安謀架構的裝置，而其伺服器晶片技術近年來也在超微和英特爾長期主導的資料中心市場取得顯著進展。

為擴大事業版圖，安謀近來積極從單純提供關鍵晶片IP，轉向打造自家完整設計。

近年來，安謀積極強化負責打造完整晶片和系統的團隊，已延攬具備大型系統設計經驗的慧與（HPE）主管Nicolas Dube，以及曾在英特爾和高通公司（Qualcomm）任職的晶片工程師 Steve Halter 。

Sinno在亞馬遜的工作，則是設計比輝達用於AI運算的GPU更便宜且效能更佳的晶片。