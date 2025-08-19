快訊

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！被讚良心企業…今日股價跌停

中職／林太太集合！悍將X阪神聯名「藍焰虎威」球衣 林威助搶先穿上

Arm傳延攬亞馬遜AI晶片總監 加速自製晶片布局

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
亞馬遜（Amazon）人工智慧（AI）晶片總監Rami Sinno。路透
亞馬遜（Amazon）人工智慧（AI）晶片總監Rami Sinno。路透

路透引述知情人士報導，安謀（Arm）延攬亞馬遜（Amazon）人工智慧（AI）晶片總監Rami Sinno，將強化發展自家完整晶片的計畫。

Sinno原本負責協助開發亞馬遜自製的AI晶片Trainium和Inferentia，這些晶片專為訓練和執行大型AI應用軟體而設計。

過去安謀並未自行打造晶片，而是設計處理器的核心架構和指令集，再出售給客戶。蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）在內晶片設計商都在自家產品中採用Arm技術。

安謀在7月曾透露，打算將部分獲利投入自製晶片和其他元件。安謀執行長哈斯（Rene Haas）當時談到，除了設計之外，安謀可能進一步打造小晶片（chiplet）（功能專一、可拼接的小型晶片模組）以及完整系統。

安謀由軟銀集團持有多數股權，主要透過向客戶出售的晶片收取權利金。全球幾乎所有智慧型手機都採用安謀架構的裝置，而其伺服器晶片技術近年來也在超微和英特爾長期主導的資料中心市場取得顯著進展。

為擴大事業版圖，安謀近來積極從單純提供關鍵晶片IP，轉向打造自家完整設計。

近年來，安謀積極強化負責打造完整晶片和系統的團隊，已延攬具備大型系統設計經驗的慧與（HPE）主管Nicolas Dube，以及曾在英特爾和高通公司（Qualcomm）任職的晶片工程師 Steve Halter 。

Sinno在亞馬遜的工作，則是設計比輝達用於AI運算的GPU更便宜且效能更佳的晶片。

安謀 晶片 團隊 亞馬遜

延伸閱讀

軟銀將投資英特爾20億美元！每股23美元買普通股 英特爾盤後大漲5%

彭博：川普政府考慮收購英特爾10%股權

川普政府傳想入股英特爾 如新版「曼哈頓計畫」

讚「了不起的故事」！川普會見陳立武後改觀 敲定與財經首長繼續談

相關新聞

奧特曼警告美國低估中國AI進展 OpenAI釋出開放權重模型因應競爭

OpenAI執行長奧特曼警告，美國可能低估了中國大陸在人工智慧（AI）領域進展的複雜性和嚴重性，光靠出口管制恐怕不是可靠...

小心這支飆股！放空高手指Palantir合理價僅40美元：恐暴跌近80%

知名放空機構香櫞研究（Citron Research）的創辦人雷夫特（Andrew Left）周一再次批評，2025年A...

Arm傳延攬亞馬遜AI晶片總監 加速自製晶片布局

路透引述知情人士報導，安謀（Arm）延攬亞馬遜（Amazon）人工智慧（AI）晶片總監Rami Sinno，將強化發展自...

分析師：NVIDIA多頭行情更強勁 上修目標價

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）預定下周公布財報，在最新成績單發表之前，摩根士丹利、Cantor Fitzg...

軟銀將投資英特爾20億美元！每股23美元買普通股 英特爾盤後大漲5%

在川普政府考慮入股英特爾（Intel）之際，軟銀（SoftBank）周一宣布，將斥資20億美元入股這家陷入困境的美國晶片大廠...

彭博：川普政府考慮收購英特爾10%股權

彭博新聞周一（18日）報導，根據一位白宮官員及其他知情人士透露，川普政府正在討論收購英特爾（Intel）約 10%的股份...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。