分析師：NVIDIA多頭行情更強勁 上修目標價

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）預定下周公布財報，在最新成績單發表之前，摩根士丹利、Cantor Fitzgerald、瑞穗等多家投資銀行，都上調對輝達的股票預測。多位分析師認為，隨著新一代Blackwell架構的推進，以及支持AI運算能力的需求激增，輝達上季的營收與獲利有望優於預期。

FactSet的數據顯示，市場普遍預估NVIDIA上季營收會達到458億美元，每股約益1美元。

輝達今年股價至今已上漲逾30%，但市場對其表現的期待仍在升高。輝達周一股價收漲0.86%，報182.01美元。

摩根士丹利（大摩）分析師Joseph Moore在報告中指出，推理需求上升，「拿到足夠產能變得更加困難，這對輝達營收成長的持續性來說，是個非常積極的訊號」，尤其是在Blackwell晶片大量出貨的背景下。他將輝達的目標價從200美元調升至206美元。

大摩預測輝達上季營收能有466億美元，每股純益1.03美元。

Cantor Fitzgerald分析師C.J. Muse則說，AI運算的需求「似乎沒有止境」，他於周一將輝達目標價從200美元大幅上修至240 美元，成為華爾街最看好的目標價之一。Muse指出，由超大型雲端服務商持續投入資本支出、各國政府投資增加，以及企業快速採納AI，市場對輝達GPU的需求超出原先預期。

Muse認為，輝達未來每季財報「超預期」的幅度可能會愈來愈大。他預估上季營收為480億美元，每股純益為 1.06 美元，並預期輝達將上調本季財測。

瑞穗分析師Vijay Rakesh也提到，大型科技公司的資本支出預測在近幾個月從年增38%上升至54%。估計輝達上季營收462 億美元，每股純益1.01美元。Rakesh亦將輝達目標價從192 美元調升至205 美元。

本季輝達另有一個充滿爭議的「中國因素」。輝達H20晶片獲准銷售到中國大陸，但需上繳15%相關營收給美國政府。北京方面更傳出要求陸企避免採購輝達晶片。然而，投資人似乎沒有太受這些狀況的影響。

Rakesh認為北京當局的限制，負面影響有限。他預估，明年中國大陸市場可能自輝達和超微（AMD）合計額外採購買30萬至50 萬顆GPU。