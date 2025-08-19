奧特曼警告美國低估中國AI進展 OpenAI釋出開放權重模型因應競爭

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼警告，美國可能低估了中國大陸在人工智慧（AI）領域進展的複雜性和嚴重性，光靠出口管制恐怕不是可靠的解方。

他說：「我很擔心中國。」

奧特曼日前難得在舊金山接受CNBC在內少數媒體專訪。他警告，美中AI競爭盤根錯節，影響遠非「誰領先」那麼簡單。

他說：「在推論運算能力上，中國或許建設得更快。還有研究、產品等許多層面。我不認為這能簡單歸結為美國或中國誰領先。」

儘管美國不斷加強半導體出口管制，奧特曼不認為這些政策能跟上技術現實。

當被問到如果圖形處理器（GPU）管制流入中國大陸，是否令人放心，奧特曼說：「我的直覺是，這行不通。」

他說：「你可以管制一樣東西，但不一定限制到要害……別人也會自行建廠，或找到其他繞道辦法。」

OpenAI長期以來一直抗拒將技術完全開源的呼聲，但奧特曼表示，來自大陸模型的競爭——特別是像DeepSeek這類的開源系統——是OpenAI最近決定釋出自家開放權重模型的原因之一。

奧特曼說：「很明顯，如果我們不這麼做，世界大部分將會建立在中國的開源模型之上。這確實是我們決策時的一個考量，雖然不是唯一因素，但影響很大。」

OpenAI本月釋出兩款開放權重的語言模型，這是自2019年GPT-2以來首見的做法，對長期將技術鎖在應用程式介面（API）後的OpenAI而言，代表策略上的重大轉變。

若一個AI模型的參數、也就是在訓練過程中學到、決定模型如何生成回應的數值公開可得，便視為「開放權重」。這帶來透明度和控制力，但並不等同於開源。OpenAI仍未公布其訓練資料或完整原始碼。

OpenAI也跟進加入開源潮流，目前是唯一一家積極採取更開放策略的美國大型基礎模型公司。

Meta也曾以Llama模型走向開放，但執行長祖克柏在該公司第2季財報會議上暗示，未來可能會收斂這項策略。

AI OpenAI 美國 DeepSeek 奧特曼

