軟銀將投資英特爾20億美元！每股23美元買普通股 英特爾盤後大漲5%

軟銀（SoftBank）周一宣布，這家日本企業集團將對陷入困境的晶片大廠英特爾（Intel）投資20億美元，以每股23美元的價格買進英特爾普通股。消息傳出後，英特爾股價在盤後交易中大漲5.66%至25美元。

這筆投資被視為對英特爾的信心投票，該公司至今未從先進半導體的AI熱潮中獲益，而為建立晶圓代工業務投下的巨資還沒尋得重要客戶。

英特爾執行長陳立武在聲明中表示：「孫正義與我數十年來密切合作，我感謝他透過這項投資展現對英特爾的信心。」

英特爾去年股價暴跌60%，創下這家上市逾半世紀企業的最差表現。今年截至周一收盤，股價已反彈18%。

陳立武於今年三月接任英特爾執行長，當時投資人因股價下滑而施壓公司換帥。

英特爾近日成為華府熱議話題。作為美國唯一能生產最先進晶片的企業，該公司被視為關鍵國家供應商。

然而，英特爾的晶圓代工業務至今未獲主要客戶，這將是公司能否穩定擴張的關鍵一步。上月，英特爾表示，將取得訂單後才會承諾後緒代工業務的投資。

陳立武上周拜會美國總統川普，此前川普曾以利益衝突為由，公開要求他辭職下台。但在兩人會晤後，川普態度驟變，現有媒體報導，美國政府正考慮入股英特爾。

軟銀執行長孫正義在聲明中表示：「這項戰略性投資反映我們相信，美國的先進半導體製造與供應將持續擴張，而英特爾將在其中扮演關鍵角色。」