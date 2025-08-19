彭博：川普政府考慮收購英特爾10%股權

彭博新聞周一（18日）報導，根據一位白宮官員及其他知情人士透露，川普政府正在討論收購英特爾（Intel）約 10%的股份，此舉可能使美國政府成為這家陷入困境的晶片製造商的最大股東。

知情人士表示，聯邦政府正在考慮將美國晶片法案中對英特爾部分或全部的補助金轉為股權，這一可能的投資計畫目前仍在磋商中。由於消息尚未公開，相關人士要求匿名。

根據美國「晶片與科學法」，英特爾原本預定獲得總計109億美元的補助金，用於商業與軍事用途的晶片生產。這筆資金的規模大致足以支應這次計劃中的入股10%。以英特爾目前的市值，10% 的股權約價值105億美元。不過，持股的具體比例，以及白宮是否會真正推動此計畫，目前仍未定案。

白宮發言人德賽（Kush Desai）拒絕對具體細節發表評論，只表示在政府正式宣布前，任何交易都不算定案。負責晶片法案執行的商務部同樣拒絕評論，英特爾也尚未回應彭博的置評請求。

據了解，白宮官員還提出另一種可能性，就是政府可能將其他晶片法案中的原訂要補助的案件轉為股權投資。不過目前尚不清楚這個構想在政府內部是否獲得更廣泛支持，也不確定是否已有與其他潛在受影響企業的初步溝通。

美國政府入股英特爾的一大疑問在於，政府援助是否真能讓英特爾業務重振旗鼓。英特爾目前銷售停滯、持續虧損，並在晶片技術上落後於競爭對手。新任執行長陳立武正試圖扭轉局面，但他的主要努力目前仍集中於削減成本與裁員。

政府計劃投資英特爾的消息曝光後，投資人一度感到振奮，推動該英特爾股價上周創下自今年2月以來的最大單周漲幅。不過，周一彭博報導更多細節後，英特爾股價收跌3.66%。周一盤後則是又反彈逾4%，收復一般交易時段失土。

彭博指出，若使用晶片法案的資金進行投資，英特爾將不會獲得額外的政府資金，可能只是使原本分階段撥付的補助金提前以股權形式發放。與所有獲得晶片法案獎勵的企業一樣，英特爾原先的補助金設計為根據其達成特定項目里程碑後，分期撥付。截止今年 1 月，英特爾已獲得22億美元的補助。

目前尚不清楚英特爾已收到的22億美元是否將納入可能的股權收購之內，也不清楚川普政府上任以來英特爾是否再收到新的補助。另外，若真轉換為收購股權，撥款時間表將如何安排，目前亦不明朗。

陳立武上周曾到白宮與川普會晤，為與英特爾的後續討論鋪路。川普在兩人會面之前，曾以社群媒體公開發文批評陳立武與中國的過往關係，要求其下台。但會面之後，川普改口讚揚這位執行長，稱陳立武有「令人驚嘆的故事」。知情人士表示，儘管曾遭批評，陳立武仍預期留任執行長。

自川普政府上任以來，英特爾的未來一直是關注焦點。英特爾在製造先進晶片方面已落後於全球領先的台積電，美國在經歷數十年的晶片製造外移後，試圖重振國內產能的努力更加困難。儘管台積電與南韓三星電子正在擴大在美國的營運，但擁有一家能在美國本土製造先進晶片的本土企業，如英特爾，一直是川普與拜登政府的優先事項。

例如，拜登政府曾探索讓英特爾與格芯（GlobalFoundries，又譯格羅方德）合作的可能性，川普團隊今年稍早也傳出與台積電就可能接手英特爾工廠進行了初步會談，但台積電沒有意願。川普政府內部也曾討論讓阿拉伯聯合大公國投資英特爾的可能性。

彭博說，若川普政府真的推動對英特爾的股權投資，這將延續華府近來在戰略產業中採取更積極干預的模式。川普團隊此前已達成協議，獲得輝達（Nvidia）等企業銷售中國晶片的15%分潤，並在促成美國鋼鐵公司出售給日本企業的交易中，取得「黃金股」權益。

而入股英特爾的構想也呼應了美國國防部上個月的破天荒舉措 —— 宣布將對鮮為人知的稀土生產商MP Materials進行4億美元的優先股投資。該交易將使五角大廈成為該公司的最大股東，持股約達 15%。