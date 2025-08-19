快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。(路透)
台積電。(路透)

台積電ADR周一（18日）上漲1.1%，收在241.41美元，較台北交易溢價22.9%。

隨著美國總統川普和烏克蘭總統及歐洲領導人展開會談，美國股市周一收盤變動不大，投資人也靜候本周即將發布的大批零售業財報以及央行年會，幾檔大型科技股下跌拖累大盤，小型股則上漲。

道瓊工業指數小跌34.30點，跌幅不到0.1%，報44,911.82點；標普500指數跌0.65點，跌幅僅0.01%，報6,449.15點；那斯達克綜合指數上漲6.80點，漲幅0.03%，報21,629.77點。羅素2000小型股指數上漲0.3%，過去三個月，小型股表現優於標普500指數。

費城半導體指數漲0.4%，輝達（NVIDIA）漲0.9%。英特爾（Intel）收跌3.7%，有報導說川普政府正討論持有英特爾約10%的股份。

台灣加權股價指數周上漲148.04點收在24,482.52點。台積電（2330）平盤收在1,180.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 151.67 +2.57 150.50 0.78

中華電 CHT 136.41 +1.16 137.00 -0.43

台積電 TSM 1,450.10 +1.06 1,180.00 22.89

聯電 UMC 40.91 -1.02 40.40 1.25

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電ADR上漲1.1% 較台北交易溢價22.9%

台積電ADR周一（18日）上漲1.1%，收在241.41美元，較台北交易溢價22.9%。

