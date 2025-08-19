地緣政治未掀波 美股靜候鮑爾談話和零售業財報

隨著美國總統川普和烏克蘭總統及歐洲領導人展開會談，美國股市周一收盤變動不大，投資人也靜候本周即將發布的大批零售業財報以及央行年會，幾檔大型科技股下跌拖累大盤，小型股則上漲。

道瓊工業指數小跌34.30點，跌幅不到0.1%，報44,911.82點；標普500指數跌0.65點，跌幅僅0.01%，報6,449.15點；那斯達克綜合指數上漲6.80點，漲幅0.03%，報21,629.77點。羅素2000小型股指數上漲0.3%，過去三個月，小型股表現優於標普500指數。

費城半導體指數漲0.4%，台積電ADR漲1.1%，輝達（NVIDIA）漲0.9%。英特爾（Intel）收跌3.7%，有報導說川普政府正討論持有英特爾約10%的股份。

美國10年期公債殖利率從上周五的4.325%升至4.337%。美元指數上漲0.3%至98.167。

華爾街進入夏季的清淡期，紐約證券交易所的全天交易量創下5月以來最低，很多投資人抱持觀望態度。

Meta Platforms下跌2.3%，彭博報導，該公司即將推出的智慧眼鏡設定低於預期的價格，可能會壓縮利潤。

市場焦點轉向本周在懷俄明州傑克森洞舉行的央行年會，聯準會（Fed）主席鮑爾將在周五發表演講。

Navellier & Associates投資長Louis Navellier周一致客戶的報告中寫道：「無論鮑爾的談話是偏鴿派還是偏謹慎，都會對短期市場產生重大影響。」

沃爾瑪、家得寶和Target等公司將於本周公布財報，這些財報可能會顯示貿易不確定性和通膨預期對美國消費者的影響。

川普和烏克蘭總統澤連斯基周一在白宮舉行的會談並未影響市場。川普表示，他將給俄羅斯總統普丁通電話，三位領導人有可能會談。

「這是平靜的一天，投資人正在為接下來的事情做好準備」，Argent Capital基金經理人Jed Ellerbroek說：「最重要的事件是鮑爾的講話，因為我們預計Fed將就如何看待這種通膨處於相當高水平而失業率似乎有上升趨勢的經濟環境發表最新看法。」

波音(Boeing)和Sherwin-Williams下跌拖累了道瓊工業指數，二者跌幅均超過1%。

太陽能股First Solar和Sunrun是一大贏家，二者股價分別上漲9.7%和11%，有關乾淨能源租稅收抵免的指引的懲罰性低於預期。UnitedHealth Group的股價也上漲。這家醫療健康公司上周五大漲，因巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）第2季買進該公司約16億美元的股票。

Dayforce 飆漲26%，私募股權公司Thoma Bravo據悉在洽談收購這家人力資源管理軟件提供商。