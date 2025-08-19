川普會歐洲領袖談俄烏戰爭 美股收盤近乎持平

快訊

中央社／ 紐約18日綜合外電報導

投資人等待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、歐洲多國領袖和美國總統川普會談的結果，並對俄羅斯與烏克蘭達成和平協議抱持希望，美股主要指數今天收盤近乎持平。

道瓊工業指數小跌34.30點或0.08%，收44911.82點。

標準普爾指數微跌0.65點或0.01%，收6449.15點。

那斯達克指數微漲6.79點或0.03%，收21629.77點。

費城半導體指數小漲23.58點或0.41%，收5776.31點。

