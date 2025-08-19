川普會歐洲領袖談俄烏戰爭 美股收盤近乎持平
投資人等待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、歐洲多國領袖和美國總統川普會談的結果，並對俄羅斯與烏克蘭達成和平協議抱持希望，美股主要指數今天收盤近乎持平。
道瓊工業指數小跌34.30點或0.08%，收44911.82點。
標準普爾指數微跌0.65點或0.01%，收6449.15點。
那斯達克指數微漲6.79點或0.03%，收21629.77點。
費城半導體指數小漲23.58點或0.41%，收5776.31點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言