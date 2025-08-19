快訊

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

AI燒旺新興市場行情 專家點名台、韓將成核心驅動力

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

新興市場基金正轉向布局人工智慧（AI）熱潮，部分投資人預測，科技支出激增將在未來幾年推動此市場的投資報酬。更有專家點名台灣與南韓，將是新興市場接下來幾年的「核心驅動力」。

受到中國大陸AI開發商DeepSeek與亞洲半導體巨擘成功案例的鼓舞，包括思博瑞 （Allspring  Global Investments）和GIB等資產管理公司正擴大AI持股的比重。這項策略成效卓著，今年來推動彭博新興市場股票指數上漲的六大功臣全是AI概念股，包括台積電（2330）、騰訊、阿里巴巴、三星電子、SK海力士與小米，合計貢獻37%的指數漲幅。

AllSpring新興市場股票主管島田表示，「這個趨勢可能持續十到20年，AI對新興市場當地人口的影響將是變革性的」。該公司管理的資產規模達到6,110億美元。

儘管AI投資熱潮集中在少數矽谷企業，能駕馭此技術或供應關鍵元件的新興市場公司仍同步受惠。例如，AI伺服器已成為鴻海的主要成長動能。

GIB資產管理駐倫敦的全球新興市場股票共同基金經理人德賽強調：「若你想投資新興市場，就必須從企業獲利角度對AI發展前景保持樂觀態度。」

德賽認為，台灣與南韓將是未來兩三年新興市場的「核心驅動力」，馬來西亞、中國大陸、印度、部分拉丁美洲與中東國家，則將因為AI數據與應用領域的布局，獲得「超額收益」。他管理的基金已經趁近期市場回調時加碼AI股票，並預測未來新興市場的報酬中，將有三分之一來自AI相關企業。

隨著AI在雲端運算與電動車等領域的應用加速，市場動能可望持續。今年初以來，新興市場科技股未來12個月的平均預估盈餘上調15%，遠高於整體新興市場股票的6%增幅。

AI 股票 新興市場

延伸閱讀

1小時內 2客機從香港飛南韓接連故障 安全折返

韓媒：韓總統特使團或於8月下旬訪華 拜會王毅等中方高層人士

AI動能成新興市場主旋律 十年行情可期

DDR4飆漲 預期下季還會兩位數漲價 南亞科有望轉盈

相關新聞

避開關稅最糟情境+Fed降息預期…全球股市衝高 兩大催化劑

全球市場避開了美國關稅的最糟情境，加上投資人預估美國聯準會（Fed）降息在即，激勵多國股市攻占歷來新高。台股18日創收盤...

AI燒旺新興市場行情 專家點名台、韓將成核心驅動力

新興市場基金正轉向布局人工智慧（AI）熱潮，部分投資人預測，科技支出激增將在未來幾年推動此市場的投資報酬。更有專家點名台...

日股兩大指數登頂

東京股市18日延續上周漲勢，兩大指數連兩日同創歷史新高；日經225指數漲0.77%，收在43,714.31點；更廣泛的東...

標普500漲幅太集中…隱憂

美股市值前十的股票，如今市值總和占標普500總市值的40%；從4月8日反彈以來，標普500指數漲幅的56%是由這十支股票...

鮑爾22日演講 市場押注放鴿

債券交易員對聯準會（Fed）即將降息的大舉押注，本周迎來關鍵時刻：聯準會主席鮑爾周五（22日）將於傑克森洞全球央行年會上...

印度擬放寬陸企投資限制

印度媒體Mint引述匿名消息人士稱，就在印度總理莫迪即將出訪中國大陸前夕，新德里當局正考慮針對特定產業部門，放寬中資投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。