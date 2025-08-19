AI燒旺新興市場行情 專家點名台、韓將成核心驅動力

新興市場基金正轉向布局人工智慧（AI）熱潮，部分投資人預測，科技支出激增將在未來幾年推動此市場的投資報酬。更有專家點名台灣與南韓，將是新興市場接下來幾年的「核心驅動力」。

受到中國大陸AI開發商DeepSeek與亞洲半導體巨擘成功案例的鼓舞，包括思博瑞 （Allspring Global Investments）和GIB等資產管理公司正擴大AI持股的比重。這項策略成效卓著，今年來推動彭博新興市場股票指數上漲的六大功臣全是AI概念股，包括台積電（2330）、騰訊、阿里巴巴、三星電子、SK海力士與小米，合計貢獻37%的指數漲幅。

AllSpring新興市場股票主管島田表示，「這個趨勢可能持續十到20年，AI對新興市場當地人口的影響將是變革性的」。該公司管理的資產規模達到6,110億美元。

儘管AI投資熱潮集中在少數矽谷企業，能駕馭此技術或供應關鍵元件的新興市場公司仍同步受惠。例如，AI伺服器已成為鴻海的主要成長動能。

GIB資產管理駐倫敦的全球新興市場股票共同基金經理人德賽強調：「若你想投資新興市場，就必須從企業獲利角度對AI發展前景保持樂觀態度。」

德賽認為，台灣與南韓將是未來兩三年新興市場的「核心驅動力」，馬來西亞、中國大陸、印度、部分拉丁美洲與中東國家，則將因為AI數據與應用領域的布局，獲得「超額收益」。他管理的基金已經趁近期市場回調時加碼AI股票，並預測未來新興市場的報酬中，將有三分之一來自AI相關企業。

隨著AI在雲端運算與電動車等領域的應用加速，市場動能可望持續。今年初以來，新興市場科技股未來12個月的平均預估盈餘上調15%，遠高於整體新興市場股票的6%增幅。