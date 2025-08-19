快訊

標普500漲幅太集中…隱憂

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美股市值前十的股票，如今市值總和占標普500總市值的40%；從4月8日反彈以來，標普500指數漲幅的56%是由這十支股票所貢獻。

英國金融時報（FT）專欄作者阿姆斯壯說，如此集中的程度，就歷史經驗來看很難說這是否正常。 高集中度是否會使股市脆弱？可能要從三個問題來看。

第一，大型科技公司的營收及獲利成長是否可能大幅減緩？第二，科技業龐大資本支出的投資報酬率，是否因激烈業者競爭使AI獲利受限而變低？第三，若經濟成長大幅減緩，這些大企業的價值是否仍可能下降，導致股價大幅回檔？

他認為，第一個問題不用擔心。至於輝達，目前科技業者建立AI數據中心的和平競爭情勢一旦被打破，輝達前景比較令人擔心。

第二個問題也不必憂慮，除非嚴重到會扼殺輝達成長。倘若AI傷害獲利，許多投資於此的資金，並未獲得最佳使用，但這些算力將有其他用途，而且科技巨擘的傳統業務仍將源源不絕地製造現金。

第三個問題才真正令人擔憂。一旦經濟陷入衰退，不難想像十大個股的股價可能跌掉三分之一。

AI 輝達

