東京股市18日延續上周漲勢，兩大指數連兩日同創歷史新高；日經225指數漲0.77%，收在43,714.31點；更廣泛的東證Topix指數漲0.43%，至3,120.96點。

日本股市本月以來持續反彈，主要是隨著美國關稅的影響日益明朗，市場對國內企業前景和經濟增長重拾樂觀態度。

東海東京情報實驗室首席股市分析師鈴木誠一表示，日本股市保持了上周的勢頭，「人們預期外國投資人將繼續買進日本股票」。

與此同時，日本股市也受到美股道瓊指數上周五盤中創歷來新高的支撐。

迅銷18日上漲1.28%，對日經指數的提振作用最大。晶片測試設備製造商愛德萬測試扭轉了早盤的跌勢，收盤上漲1.48%。在日圓走軟帶動下，汽車類股也走高，豐田和本田分別漲1.72%和1.56%。銀行業指數下跌1.93%，成為東京證券交易所（TSE）中最疲軟類股。