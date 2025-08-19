避開關稅最糟情境+Fed降息預期…全球股市衝高 兩大催化劑

全球市場避開了美國關稅的最糟情境，加上投資人預估美國聯準會（Fed）降息在即，激勵多國股市攻占歷來新高。台股18日創收盤新高，日本東證和日經225指數連兩天刷新紀錄，而中國大陸的上證指數也站上十年高點。

彭博分析師指出，MSCI台灣指數觸及新高，但漲勢能否持續，取決於是否有更多個股參與。倘若Fed再次降息，台灣央行有望跟進南韓下調利率，提供擴大漲勢的催化劑。

國際股市漲不停，美國標普500指數突破2月高點後，已續漲約5.3%。美國以外的已開發國家股市，也從2月高點再升約3%。以本幣計價的MSCI新興市場指數，距離2021年初的紀錄高點，也僅有2%之遙。德意志銀行說，儘管市場預料通膨將升，仍估計Fed未來12個月將降息超過一個百分點。以德銀分析師里德（Jim Reid）為首的團隊寫道，風險資產出現驚人漲勢，估值日益拉高。

各國股市而言，印度股市18日表現亮眼，Nifty 50指數收漲1%，消費類股更強升2%以上，寫三個月來最大漲勢，主要是印度總理莫迪，宣布計劃調降消費稅，預定在10月將大多數商品的稅率簡化為兩種級距，分別為5%或18%，以降低日用品價格，緩和潛在的美國關稅衝擊、並提振消費。

HDFC證券研究主管瓦可說，外資仍持有大量印股的空頭部位，倘若空單出場，將有激烈反彈的空間。彭博數據顯示，外資8月迄今從印股淨撤出17億美元，7月也淨流出近30億美元。

但美國若陷入停滯性通膨，將成為全球隱憂。美國銀行（BofA）8月初訪調顯示，全球七成投資人說，預料未來12個月將出現停滯性通膨，即成長低於趨勢、通膨卻高於趨勢。倘若成真，即便只發生在美國，全球股市也將受創。

道富公司總經策略主管梅特卡夫說，1990年以來，美國製造業活動萎縮、且物價高於平均之時，全球市場平均下跌15%。