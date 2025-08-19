快訊

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

避開關稅最糟情境+Fed降息預期…全球股市衝高 兩大催化劑

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

全球市場避開了美國關稅的最糟情境，加上投資人預估美國聯準會（Fed）降息在即，激勵多國股市攻占歷來新高。台股18日創收盤新高，日本東證和日經225指數連兩天刷新紀錄，而中國大陸的上證指數也站上十年高點。

彭博分析師指出，MSCI台灣指數觸及新高，但漲勢能否持續，取決於是否有更多個股參與。倘若Fed再次降息，台灣央行有望跟進南韓下調利率，提供擴大漲勢的催化劑。

國際股市漲不停，美國標普500指數突破2月高點後，已續漲約5.3%。美國以外的已開發國家股市，也從2月高點再升約3%。以本幣計價的MSCI新興市場指數，距離2021年初的紀錄高點，也僅有2%之遙。德意志銀行說，儘管市場預料通膨將升，仍估計Fed未來12個月將降息超過一個百分點。以德銀分析師里德（Jim Reid）為首的團隊寫道，風險資產出現驚人漲勢，估值日益拉高。

各國股市而言，印度股市18日表現亮眼，Nifty 50指數收漲1%，消費類股更強升2%以上，寫三個月來最大漲勢，主要是印度總理莫迪，宣布計劃調降消費稅，預定在10月將大多數商品的稅率簡化為兩種級距，分別為5%或18%，以降低日用品價格，緩和潛在的美國關稅衝擊、並提振消費。

HDFC證券研究主管瓦可說，外資仍持有大量印股的空頭部位，倘若空單出場，將有激烈反彈的空間。彭博數據顯示，外資8月迄今從印股淨撤出17億美元，7月也淨流出近30億美元。

但美國若陷入停滯性通膨，將成為全球隱憂。美國銀行（BofA）8月初訪調顯示，全球七成投資人說，預料未來12個月將出現停滯性通膨，即成長低於趨勢、通膨卻高於趨勢。倘若成真，即便只發生在美國，全球股市也將受創。

道富公司總經策略主管梅特卡夫說，1990年以來，美國製造業活動萎縮、且物價高於平均之時，全球市場平均下跌15%。

通膨 消費稅 美國聯準會

延伸閱讀

降息預息加多頭氛圍 台股驚驚漲盤中收盤雙寫新高

美國關稅影響減班休息2388人 金屬機電業居多

陳駿季：台糖允加州蘭園當台灣蘭花接力生產基地

股匯不同調 台股創高新台幣連3貶收30.056元

相關新聞

避開關稅最糟情境+Fed降息預期…全球股市衝高 兩大催化劑

全球市場避開了美國關稅的最糟情境，加上投資人預估美國聯準會（Fed）降息在即，激勵多國股市攻占歷來新高。台股18日創收盤...

AI燒旺新興市場行情 專家點名台、韓將成核心驅動力

新興市場基金正轉向布局人工智慧（AI）熱潮，部分投資人預測，科技支出激增將在未來幾年推動此市場的投資報酬。更有專家點名台...

日股兩大指數登頂

東京股市18日延續上周漲勢，兩大指數連兩日同創歷史新高；日經225指數漲0.77%，收在43,714.31點；更廣泛的東...

標普500漲幅太集中…隱憂

美股市值前十的股票，如今市值總和占標普500總市值的40%；從4月8日反彈以來，標普500指數漲幅的56%是由這十支股票...

鮑爾22日演講 市場押注放鴿

債券交易員對聯準會（Fed）即將降息的大舉押注，本周迎來關鍵時刻：聯準會主席鮑爾周五（22日）將於傑克森洞全球央行年會上...

印度擬放寬陸企投資限制

印度媒體Mint引述匿名消息人士稱，就在印度總理莫迪即將出訪中國大陸前夕，新德里當局正考慮針對特定產業部門，放寬中資投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。