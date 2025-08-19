鮑爾22日演講 市場押注放鴿

債券交易員對聯準會（Fed）即將降息的大舉押注，本周迎來關鍵時刻：聯準會主席鮑爾周五（22日）將於傑克森洞全球央行年會上發表演說。投資人目前預計，鮑爾不會推翻他們對下月降息的押注，但可能提醒市場：決策官員9月的決定將取決於會議開前的數據，確認勞動市場正在降溫且通膨受到控制。

債市如今普遍預期，聯準會9月會議將降息25個基點（1碼），年底前可能再降1碼。交易員相信，就業市場疲軟已為利率政策轉鴿打開了大門，儘管此前異常火熱的通膨數據讓部分經濟學家感到遲疑。

摩根大通資產管理公司固定收益執行董事貝洛說，「鮑爾有能力發表撼動市場的言論，但我不確定他會這麼做，債市定價仍符合經濟軟著陸的預期；我認為他們沒必要反駁市場預期」。

在三年前的傑克森洞年會上鮑爾曾警告，抗通膨將給家庭和企業帶來痛苦，推升短期殖利率走高。去年，他暗示聯準會準備調降處於20年高點的借貸成本。