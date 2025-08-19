1分鐘看世界／特斯拉搶救市況 傳被迫提供英國租車業40%折扣

為提振銷量並解決倉儲空間不足問題，據傳特斯拉被迫提供英國租車業者多達40%折扣，藉此降低顧客支付的每月租金。如今一輛Model 3每月租金最低252英鎊（341美元），不到去年的一半。特斯拉7月在英國銷量銳減60%，賣不到1,000輛。

歐盟／川普關稅衝擊 6月對美順差驟減

歐盟對美國出口額，6月年減10%至略高於400億歐元（468億美元），寫2023年底來新低，反映美國總統川普關稅的衝擊。歐盟對美貿易順差也從5月的184億歐元，驟減至6月的96億歐元。

丹麥／諾和諾德股價勁揚 減重藥Wegovy獲准治療肝炎

諾和諾德股價18日早盤大漲5%，因美國食品及藥物管理局已批准，該公司旗下熱門減重藥Wegovy可用於治療代謝功能障礙相關肝炎。減重藥市場激烈競爭，諾和諾德年初至今股價已腰斬。

玻利維亞／總統大選 執政黨出局 兩右翼候選人進入決選

玻利維亞總統大選初步結果出爐，左翼執政黨MAS候選人卡斯蒂約僅拿下3.2%選票，結束該國近20年的左翼執政；中右翼參議員帕茲和右翼前總統吉洛卡10月19日將進行二輪決選。

澳洲／澳航疫情期間違法裁員 聯邦法院判罰5,864萬美元

澳洲聯邦法院18日下令，澳洲航空必須因疫情期間違法裁減1,800名地勤人員，支付9,000萬澳幣（5,864萬美元）罰款，創該國相關罰款新高，其中5,000萬澳幣付給原告運輸工人工會。

印度／商品與服務稅改革有進展 小型車、柴油車有望調降

莫迪政府日前宣布2017年來最大商品與服務稅（GST）改革提案。倘若通過，10月起小型汽油車和柴油車的GST，將由現行的28%調降至18%；排氣量較高的汽車，則可能適用40%的特別稅率。

泰國／上季GDP增幅 比預期高 出口及製造業好轉是主因

泰國第2季國內生產毛額（GDP）比去年同期成長2.8%，高於預估的2.5%，但低於第1季的3.2%。政府將全年預估成長率由1.3%-2.3%上修為1.8%-2.3%，主因出口及製造業好轉。

新加坡／藥品出口拖累 7月非石油外銷減幅擴大

星國政府18日公布的數據顯示，7月非石油出口年減4.6%，減幅大於預期，主要由藥品外銷拖累，對美國、印尼出口亦下降。當局已示警，受美國關稅前拉貨潮影響，下半年經濟成長恐放緩。