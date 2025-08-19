搜尋交易涉反競爭 澳洲罰Google 3,575萬美元

澳洲消費者保護機關以搜尋交易涉反競爭為由，對科技巨頭Google開罰5,500萬澳幣（約3,575.94萬美元）。Google於18日同意接受這筆罰款。

路透報導，澳洲競爭及消費者保護委員會（ACCC）發現，Google與澳洲兩大電信業者達成搜尋交易，兩家業者同意在安卓（Android）手機預先安裝Google搜尋引擎，排除了Google競爭者的搜尋工具。ACCC以此舉有害競爭對Google開罰。

ACCC針對Google與澳洲電信巨頭交易案涉及反競爭做出說明。根據Google與澳洲電信公司（Telstra）及新加坡電信旗下澳星通訊公司（Optus）達成的協議，自2019年底至2021年初，安卓手機用戶使用Google搜尋引擎（Google Search）產生的廣告收益，兩家業者能從中分一杯羹。

ACCC也說，Google承認這項安排已對競爭對手的搜尋引擎造成重大影響，並已停止簽署類似協議，也同意接受這筆罰款。Google和ACCC共同向聯邦法院提出，這家科技巨頭應該會支付5,500萬澳幣的罰款。