最新數據顯示，英國今年來太陽能發電量已超越去年的太陽能總發電量，顯示再生能源對英國電網的重要性日增。

英國金融時報（FT）分析雪菲爾大學（Sheffield University）的數據發現，英國今年止於8月16日的太陽能發電量累計達140.8億度，比去年同期高約三分之一，足以為520萬戶家庭供電一整年，或為倫敦地鐵供電逾十年。

分析師表示，太陽能技術迅速擴建，使英國得以利用春夏期間多數理想的氣候條件。該國太陽能裝置容量自2023年來已增加20%。

雪菲爾大學的數據不僅反映英國推動乾淨能源的勢頭，也凸顯當地電網必須能夠應付更多樣的電力來源。

英國政府目標在2030年前，將太陽能裝置容量提升至45-47GW，使乾淨能源占總發電來源比率屆時能達到95%。但開發商警告，電網瓶頸、大型太陽能發電場遭地方反對，以及國際間爭搶設備和技術嫻熟的工人，都是阻礙。

根據FT對政府規劃資料的分析，就算所有規模大於50MW、目前正尋求取得規劃許可或尚未開始興建的項目已經完成，英國仍落後其2030年目標三分之一。要達到目標，還需在輸電和配電基建方面，進行史無前例的投資。