快訊

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

英國太陽能迎高峰期

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

最新數據顯示，英國今年來太陽能發電量已超越去年的太陽能總發電量，顯示再生能源對英國電網的重要性日增。

英國金融時報（FT）分析雪菲爾大學（Sheffield University）的數據發現，英國今年止於8月16日的太陽能發電量累計達140.8億度，比去年同期高約三分之一，足以為520萬戶家庭供電一整年，或為倫敦地鐵供電逾十年。

分析師表示，太陽能技術迅速擴建，使英國得以利用春夏期間多數理想的氣候條件。該國太陽能裝置容量自2023年來已增加20%。

雪菲爾大學的數據不僅反映英國推動乾淨能源的勢頭，也凸顯當地電網必須能夠應付更多樣的電力來源。

英國政府目標在2030年前，將太陽能裝置容量提升至45-47GW，使乾淨能源占總發電來源比率屆時能達到95%。但開發商警告，電網瓶頸、大型太陽能發電場遭地方反對，以及國際間爭搶設備和技術嫻熟的工人，都是阻礙。

根據FT對政府規劃資料的分析，就算所有規模大於50MW、目前正尋求取得規劃許可或尚未開始興建的項目已經完成，英國仍落後其2030年目標三分之一。要達到目標，還需在輸電和配電基建方面，進行史無前例的投資。

英國 規模 太陽能發電

延伸閱讀

前港獨組織學生動源召集人鍾翰林 獲英國難民庇護

英國前保守黨魁：雙普逢場作戲 恐置台灣於險境

英國遇1976年來最乾旱！節約用水建議竟是「刪舊電子郵件、圖片」

生過孩子還是不知道懷孕 英國45歲媽度假時廁所產子

相關新聞

避開關稅最糟情境+Fed降息預期…全球股市衝高 兩大催化劑

全球市場避開了美國關稅的最糟情境，加上投資人預估美國聯準會（Fed）降息在即，激勵多國股市攻占歷來新高。台股18日創收盤...

AI燒旺新興市場行情 專家點名台、韓將成核心驅動力

新興市場基金正轉向布局人工智慧（AI）熱潮，部分投資人預測，科技支出激增將在未來幾年推動此市場的投資報酬。更有專家點名台...

日股兩大指數登頂

東京股市18日延續上周漲勢，兩大指數連兩日同創歷史新高；日經225指數漲0.77%，收在43,714.31點；更廣泛的東...

標普500漲幅太集中…隱憂

美股市值前十的股票，如今市值總和占標普500總市值的40%；從4月8日反彈以來，標普500指數漲幅的56%是由這十支股票...

鮑爾22日演講 市場押注放鴿

債券交易員對聯準會（Fed）即將降息的大舉押注，本周迎來關鍵時刻：聯準會主席鮑爾周五（22日）將於傑克森洞全球央行年會上...

印度擬放寬陸企投資限制

印度媒體Mint引述匿名消息人士稱，就在印度總理莫迪即將出訪中國大陸前夕，新德里當局正考慮針對特定產業部門，放寬中資投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。