能源巨擘 押注液化天然氣

儘管國際能源總署（IEA）預測，全球天然氣需求將在2035年前觸頂，能源巨擘仍紛紛大舉押注液化天然氣（LNG），尋求將增長中的全球需求變現，並期望分散其能源配置。能源分析師則對此表達擔憂。

全球LNG市場龍頭英國殼牌，將LNG作為能源轉型的主要焦點；法國道達爾能源集團稱，預期在2023-2030年間，該公司經手的LNG將會成長50%；近期綠色轉型策略大轉彎，加倍押注化石燃料的英國石油，也大規模投資LNG。

LNG由天然氣轉化而來，後者是化石燃料的一種，雖常被當作較煤炭或石油等化石燃料更為潔淨的替代能源，但批評者主張，基於供應鏈中的甲烷洩漏等環境影響疑慮，LNG不能被視為可行的橋接能源。

殼牌執行長薩萬7月31日在CNBC節目中單獨提到LNG，稱其為「最炙手可熱的能源形式」之一，並將在公司的長期策略中，與建造低碳項目計畫，共同扮演不可或缺的角色。IEA表示，全球天然氣需求在2025年放緩後，將於明年回升，因更多供給將回到市場，但也預估需求將在十年內觸頂。

IEA已上修對LNG的預測，在現行發布的能源及氣候政策情境下，預估至2035年前，LNG需求每年將成長2.5%，增速較整體天然氣需求更快；但IEA也表示，能源轉型加速，將會加劇LNG的供給過剩。

能源智庫Ember電力及資料分析師葛拉漢說：「這是一樁非常危險的賭博，且與能源轉型唱反調」；而太陽能快速崛起，也部分削弱全球LNG需求，並指出再生能源的增長規模，已「徹底改變這場遊戲」。