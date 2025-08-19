能源巨擘 押注液化天然氣
儘管國際能源總署（IEA）預測，全球天然氣需求將在2035年前觸頂，能源巨擘仍紛紛大舉押注液化天然氣（LNG），尋求將增長中的全球需求變現，並期望分散其能源配置。能源分析師則對此表達擔憂。
全球LNG市場龍頭英國殼牌，將LNG作為能源轉型的主要焦點；法國道達爾能源集團稱，預期在2023-2030年間，該公司經手的LNG將會成長50%；近期綠色轉型策略大轉彎，加倍押注化石燃料的英國石油，也大規模投資LNG。
LNG由天然氣轉化而來，後者是化石燃料的一種，雖常被當作較煤炭或石油等化石燃料更為潔淨的替代能源，但批評者主張，基於供應鏈中的甲烷洩漏等環境影響疑慮，LNG不能被視為可行的橋接能源。
殼牌執行長薩萬7月31日在CNBC節目中單獨提到LNG，稱其為「最炙手可熱的能源形式」之一，並將在公司的長期策略中，與建造低碳項目計畫，共同扮演不可或缺的角色。IEA表示，全球天然氣需求在2025年放緩後，將於明年回升，因更多供給將回到市場，但也預估需求將在十年內觸頂。
IEA已上修對LNG的預測，在現行發布的能源及氣候政策情境下，預估至2035年前，LNG需求每年將成長2.5%，增速較整體天然氣需求更快；但IEA也表示，能源轉型加速，將會加劇LNG的供給過剩。
能源智庫Ember電力及資料分析師葛拉漢說：「這是一樁非常危險的賭博，且與能源轉型唱反調」；而太陽能快速崛起，也部分削弱全球LNG需求，並指出再生能源的增長規模，已「徹底改變這場遊戲」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言