快訊

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

泰將准旅客用加密幣換泰銖

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

仰賴觀光業的泰國將放寬對外國旅客用數位資產兌換泰銖的限制，方便旅客能夠身上有更多盤纏在當地消費。

泰國財長皮猜18日在記者會上表示，政府希望透過促進創新和支持使用數位資產，一面刺激泰國的觀光業，同時也提供外國旅客便利的支付選項。他表示，這項名為「TouristDigipay」的計畫將從第4季起透過監管沙盒開始18個月的測試期。

皮猜說：「我們希望採取所有行動來促進外國旅客留在泰國。這項計畫帶來的創新，將取代外國旅客在這裡的現金和信用卡消費。」

官員表示，數位資產無法直接做為商品和服務的支付工具，只能兌換成泰銖，商家也將只接受泰銖支付。財政部聲明表示，想將數位資產兌換成泰銖的外國旅客，必須透過有執照的數位資產業務營運商和電子貨幣服務提供商進行交易。

除此之外，透過這項計畫的消費每月上限為50萬泰銖（1.54萬美元）。皮猜表示，這些限制，以及針對開設新帳戶和啟用電子錢包的嚴格規定，都是為了防範洗錢。

國旅 資產

延伸閱讀

「戀愛腦」落陷阱！陸男慘被賣到緬甸淪豬仔 17歲女友爽拿41萬遊泰國

台中鍋烤節票選結束 抽出2組泰國來回機票得主

「藍色茉莉豪華鐵路之旅」正式亮相！ 泰國頂級鐵道2025年底啟動

加密幣市值崩跌400億 韓裔大亨權道亨認了詐欺罪

相關新聞

避開關稅最糟情境+Fed降息預期…全球股市衝高 兩大催化劑

全球市場避開了美國關稅的最糟情境，加上投資人預估美國聯準會（Fed）降息在即，激勵多國股市攻占歷來新高。台股18日創收盤...

AI燒旺新興市場行情 專家點名台、韓將成核心驅動力

新興市場基金正轉向布局人工智慧（AI）熱潮，部分投資人預測，科技支出激增將在未來幾年推動此市場的投資報酬。更有專家點名台...

日股兩大指數登頂

東京股市18日延續上周漲勢，兩大指數連兩日同創歷史新高；日經225指數漲0.77%，收在43,714.31點；更廣泛的東...

標普500漲幅太集中…隱憂

美股市值前十的股票，如今市值總和占標普500總市值的40%；從4月8日反彈以來，標普500指數漲幅的56%是由這十支股票...

鮑爾22日演講 市場押注放鴿

債券交易員對聯準會（Fed）即將降息的大舉押注，本周迎來關鍵時刻：聯準會主席鮑爾周五（22日）將於傑克森洞全球央行年會上...

印度擬放寬陸企投資限制

印度媒體Mint引述匿名消息人士稱，就在印度總理莫迪即將出訪中國大陸前夕，新德里當局正考慮針對特定產業部門，放寬中資投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。