泰將准旅客用加密幣換泰銖
仰賴觀光業的泰國將放寬對外國旅客用數位資產兌換泰銖的限制，方便旅客能夠身上有更多盤纏在當地消費。
泰國財長皮猜18日在記者會上表示，政府希望透過促進創新和支持使用數位資產，一面刺激泰國的觀光業，同時也提供外國旅客便利的支付選項。他表示，這項名為「TouristDigipay」的計畫將從第4季起透過監管沙盒開始18個月的測試期。
皮猜說：「我們希望採取所有行動來促進外國旅客留在泰國。這項計畫帶來的創新，將取代外國旅客在這裡的現金和信用卡消費。」
官員表示，數位資產無法直接做為商品和服務的支付工具，只能兌換成泰銖，商家也將只接受泰銖支付。財政部聲明表示，想將數位資產兌換成泰銖的外國旅客，必須透過有執照的數位資產業務營運商和電子貨幣服務提供商進行交易。
除此之外，透過這項計畫的消費每月上限為50萬泰銖（1.54萬美元）。皮猜表示，這些限制，以及針對開設新帳戶和啟用電子錢包的嚴格規定，都是為了防範洗錢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言