日擬放行穩定幣 概念股漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

日媒報導，日本金融廳（FSA）可望在本月批准首檔以日圓計價的穩定幣，消息激勵日本加密幣概念股18日走高。

金融廳將把穩定幣發行商JPYC註冊為資金移轉業者。據報導，新日圓計價穩定幣將命名為JPYC。為了維持和日圓的掛鉤，其價值將由存款和公債等高流動性資產支撐。預料在註冊為資金移轉業者後數周內即開始銷售。

凡有意使用新JPYC穩定幣的個人、企業和機構投資人，均可申購並完成付款，然後資金將轉入電子錢包。用途包括國際匯款（如寄錢給留學生）、企業支付，以及以區塊鏈為基礎的去中心化金融（DeFi）資產管理服務。

報導說，JPYC穩定幣目標是在三年內發行1兆日圓（約68.1億美元）。目前已吸引多方關注，包括投資加密幣的避險基金和管理富豪資產的家族辦公室。預期用途還包括利差交易。

與此同時，加密貨幣市場18日全線重挫，呈現一片慘綠。全球最大加密貨幣比特幣一度跌破11.5萬美元。

