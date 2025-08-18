美股早盤／川普將見澤倫斯基等歐洲領袖 三大指數持平、台積ADR漲1.2%

美股18日早盤在平盤附近波動，投資人轉向關注本周稍晚的大型零售商財報，以及在傑克森洞舉行的全球央行年會。地緣政治也同樣成為焦點，美國總統川普稍晚將在華府會見烏克蘭總統澤倫斯基和其他歐洲領袖，並要求基輔接受與俄羅斯和平協議。

道瓊工業指數18日早盤微漲14點，或不到0.1%；標普500和那斯達克指數的漲跌福也都接近平盤；費城半導體指數則漲0.2%；台積電ADR漲1.2%。

在對聯準會（Fed）的降息預期和優於預期的企業財報季表現加持下，美股三大指數過去兩周大漲，道瓊指數上周五（15日）創下盤中新高。但投資人本周將轉向關注沃爾瑪、家得寶和目標百貨等零售巨頭財報，以判斷貿易不確定性和通膨預期對美國消費者的影響程度。

上周五數據顯示，雖然零售銷售增長幅度符合預期，但整體消費者信心已受到不斷累積的通膨擔憂打擊。LSEG彙整數據顯示，雖然投資人仍預期Fed下月將降息1碼，但已調降對今年還會再次降息的預期。近期數據也顯示，雖然美國關稅尚未影響到消費者物價指標，但就業市場疲軟可能會使央行採取更鴿派立場。

市場寄望21至23日舉行的傑克森洞央行年會能提供更清晰的經濟展望和央行政策框架，Fed主席鮑爾預計將在會上發表演說。