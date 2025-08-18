快訊

美股早盤／川普將見澤倫斯基等歐洲領袖 三大指數持平、台積ADR漲1.2%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股18日早盤維持平盤，市場關注美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基及其他歐洲領袖會面。 路透
美股18日早盤在平盤附近波動，投資人轉向關注本周稍晚的大型零售商財報，以及在傑克森洞舉行的全球央行年會。地緣政治也同樣成為焦點，美國總統川普稍晚將在華府會見烏克蘭總統澤倫斯基和其他歐洲領袖，並要求基輔接受與俄羅斯和平協議。

道瓊工業指數18日早盤微漲14點，或不到0.1%；標普500和那斯達克指數的漲跌福也都接近平盤；費城半導體指數則漲0.2%；台積電ADR漲1.2%。

在對聯準會（Fed）的降息預期和優於預期的企業財報季表現加持下，美股三大指數過去兩周大漲，道瓊指數上周五（15日）創下盤中新高。但投資人本周將轉向關注沃爾瑪、家得寶和目標百貨等零售巨頭財報，以判斷貿易不確定性和通膨預期對美國消費者的影響程度。

上周五數據顯示，雖然零售銷售增長幅度符合預期，但整體消費者信心已受到不斷累積的通膨擔憂打擊。LSEG彙整數據顯示，雖然投資人仍預期Fed下月將降息1碼，但已調降對今年還會再次降息的預期。近期數據也顯示，雖然美國關稅尚未影響到消費者物價指標，但就業市場疲軟可能會使央行採取更鴿派立場。

市場寄望21至23日舉行的傑克森洞央行年會能提供更清晰的經濟展望和央行政策框架，Fed主席鮑爾預計將在會上發表演說。

美、印因關稅撕破臉 印度傳擬進一步放寬中國投資限制

印度媒體Mint引述匿名消息人士稱，就在印度總理莫迪即將出訪中國大陸前夕，新德里當局正考慮針對特定產業部門，放寬中資投資...

Meta傳下月出首款「內建顯示器」智慧眼鏡 定價台幣2萬4

Meta據傳下個月將推出首款「內建顯示器」的智慧眼鏡，而且定價最低僅800美元，遠低於先前預期的上千美元，這樣子犧牲獲利...

「川投顧」持股公開 押寶這幾檔科技股

美國總統川普積極干預科技業，揚言開徵半導體關稅等，對科技業握有空前影響力。但財務文件顯示，截至去年底為止，他持有大量的蘋...

交易涉反競爭遭澳洲開罰逾10億 Google認罰

澳洲消費者保護機構以搜尋交易涉反競爭為由，對科技巨頭Google開罰5500萬澳元（約新台幣10億7000萬元）後，Go...

川普政府傳想入股英特爾 如新版「曼哈頓計畫」

2008年金融危機，聯邦政府曾將多家銀行國有化，但一般僅限於緊急情況，如今傳出川普政府與美國最大半導體製造商英特爾(In...

