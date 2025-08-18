美、印因關稅撕破臉 印度傳擬進一步放寬中國投資限制

快訊

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
印度傳出正研擬鬆綁對中國投資限制。圖為印度總理莫迪（左）去年在俄羅斯喀山的金磚國家峰會場邊，會晤中國國家主席習近平。 路透
印度媒體Mint引述匿名消息人士稱，就在印度總理莫迪即將出訪中國大陸前夕，新德里當局正考慮針對特定產業部門，放寬中資投資規範，以進一步恢復兩國關係。鑒於美國關稅帶來許多不確定性，印度總理莫迪正設法提振貿易。

消息指出，印度當局正考慮一項提案，界定出不具敏感性的領域，如特定製造部門、再生能源，以及消費性產品，讓來自中國企業的投資提案，能以更快速且簡化的申請流程，得到批准。消息人士並稱，磋商正以外交層級進行，以尋找可行方案。而在此同時，印度不會在國防、電信、涉及國家安全的重大數位基礎設施等敏感部門方面讓步。

從2020年中、印兩國士兵在拉達克（Ladakh）的加萬谷（Galwan Valley）發生死亡衝突以來，印度便對中國投資加以限制。但雙方貿易仍保持往來，因印度從製藥原料到電子零件，均仰賴中國進口。2025財政年度，印度自中國進口額從2022年度的945.7億美元，增長至1,134.5億美元。相形之下，印度對中國的出口額，則自2022年的212.6億美元，降至2025年度的142.5億美元。

自川普對各貿易夥伴宣布關稅時，印度當局便開始放鬆某些限制，以改善中印間緊繃的關係，包含暌違五年後，恢復對持中國國籍者核發旅行簽證。當局也正準備從下個月起，重啟直飛北京的航班，恢復自新冠疫情後暫停至今的空中聯繫。總理莫迪也會在8月31日赴中參與上海合作組織（SCO）峰會，這也是他繼2019年後，首度訪中。

紐約時報報導，印度智庫「塔克夏許拉研究所」（Takshashila Institution）印太研究主管科瓦拉馬尼（Manoj Kewalramani）認為：「我假設現在某些北京當局的成員，正以某種程度的幸災樂禍心態，看待美印貿易議題」，「新德里與華盛頓當局之間的政治信任崩毀，對北京有利。」

印度 北京 總理 關稅

