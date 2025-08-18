快訊

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

川普社群重大宣布 將簽行政命令廢除郵寄投票和投票機

玲玲颱風最快今晚生成！最新動態曝光 周末恐還有熱帶系統發展

亞股多收漲日股再創高 市場關注川普與澤倫斯基會談

中央社／ 東京18日綜合外電報導

亞洲股市今天多收漲，市場關注美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和歐洲領袖在華府舉行的會談。

法新社報導，美國總統川普15日與俄羅斯總統蒲亭在阿拉斯加舉行峰會，但這場峰會並未替俄烏停火帶來任何突破性進展。

前往華府與川普舉行會談的澤倫斯基表示，美國準備參與對烏克蘭提供安全保障是「歷史性」決定。歐洲領袖和澤倫斯基一同前往華府與川普會談。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「川蒲會沒有帶來停火協議，甚至讓人連一絲幻想都沒有。」

「他們只是演一場戲，製造足夠的『進展』讓川普得以宣稱勝利，並悄悄收回他的雙重威脅：對北京因購買俄羅斯石油祭出的關稅，以及對俄羅斯原油的制裁。」

日股今天在經濟成長優於預期的正面消息激勵下，延續15日的漲勢，終場收高，創下歷史新高。

至於其他亞股，上海、雪梨、威靈頓和台北股市今天都收漲，香港、首爾和新加坡股市則收跌。

此外，本週市場投資人也將目光放在美國聯邦準備理事會（Fed）在傑克森霍爾（Jackson Hole）舉辦的全球央行年會，希望從中一窺美國利率未來動向的任何蛛絲馬跡。

美國 川普 俄羅斯

延伸閱讀

川普會澤倫斯基 白宮證實台灣時間19日凌晨舉行

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

金融時報：川普轉向普亭立場 基輔遭「背後捅刀」陷恐慌

司法部長稱華府1夜逮捕68人 民主黨參議員批川普政府作秀

相關新聞

「川投顧」持股公開 押寶這幾檔科技股

美國總統川普積極干預科技業，揚言開徵半導體關稅等，對科技業握有空前影響力。但財務文件顯示，截至去年底為止，他持有大量的蘋...

Meta傳下月出首款「內建顯示器」智慧眼鏡 定價台幣2萬4

Meta據傳下個月將推出首款「內建顯示器」的智慧眼鏡，而且定價最低僅800美元，遠低於先前預期的上千美元，這樣子犧牲獲利...

交易涉反競爭遭澳洲開罰逾10億 Google認罰

澳洲消費者保護機構以搜尋交易涉反競爭為由，對科技巨頭Google開罰5500萬澳元（約新台幣10億7000萬元）後，Go...

川普政府傳想入股英特爾 如新版「曼哈頓計畫」

2008年金融危機，聯邦政府曾將多家銀行國有化，但一般僅限於緊急情況，如今傳出川普政府與美國最大半導體製造商英特爾(In...

鮑爾周五會放鴿？市場預期他將避免推翻降息預期

債券交易員對聯準會即將降息的大舉押注，本周迎來關鍵時刻：聯準會主席鮑爾周五將於傑克森洞全球央行年會發表演說。

傳日本將批准穩定幣 加密概念股齊揚

日本加密幣概念股周一走高，日媒報導，日本金融廳（FSA）可望在本月批准首檔日圓計價穩定幣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。