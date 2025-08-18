亞股多收漲日股再創高 市場關注川普與澤倫斯基會談

亞洲股市今天多收漲，市場關注美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和歐洲領袖在華府舉行的會談。

法新社報導，美國總統川普15日與俄羅斯總統蒲亭在阿拉斯加舉行峰會，但這場峰會並未替俄烏停火帶來任何突破性進展。

前往華府與川普舉行會談的澤倫斯基表示，美國準備參與對烏克蘭提供安全保障是「歷史性」決定。歐洲領袖和澤倫斯基一同前往華府與川普會談。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「川蒲會沒有帶來停火協議，甚至讓人連一絲幻想都沒有。」

「他們只是演一場戲，製造足夠的『進展』讓川普得以宣稱勝利，並悄悄收回他的雙重威脅：對北京因購買俄羅斯石油祭出的關稅，以及對俄羅斯原油的制裁。」

日股今天在經濟成長優於預期的正面消息激勵下，延續15日的漲勢，終場收高，創下歷史新高。

至於其他亞股，上海、雪梨、威靈頓和台北股市今天都收漲，香港、首爾和新加坡股市則收跌。

此外，本週市場投資人也將目光放在美國聯邦準備理事會（Fed）在傑克森霍爾（Jackson Hole）舉辦的全球央行年會，希望從中一窺美國利率未來動向的任何蛛絲馬跡。