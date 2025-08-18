快訊

Meta傳下月出首款「內建顯示器」智慧眼鏡 定價台幣2萬4

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
Meta據傳下月將會推出首款內建顯示器的智慧眼鏡，且定價最低僅800美元。圖為目前Meta和雷朋合作的智慧眼鏡。 路透
Meta據傳下月將會推出首款內建顯示器的智慧眼鏡，且定價最低僅800美元。圖為目前Meta和雷朋合作的智慧眼鏡。 路透

Meta據傳下個月將推出首款「內建顯示器」的智慧眼鏡，而且定價最低僅800美元（約台幣2萬4），遠低於先前預期的上千美元，這樣子犧牲獲利來創造市場接受度的目的，是為了趕在其他對手也推出類似眼鏡之前，在市場上搶得先機。

彭博資訊等外媒報導，Meta這款內部代號為「Hypernova」的智慧眼鏡已經傳聞已久，據傳將會包含一片覆蓋在鏡片上小型顯示器。這片顯示器將讓用戶能在他們的右方視野上瀏覽通知、查詢地圖和執行迷你App。而在操控方面，Meta可能會提供用戶一條神經腕帶配件，該公司已研發這項技術多年。這將讓這款新款眼鏡比Meta目前和雷朋（Ray-Ban）或Oakley合作的款式還要先進，目前這兩款都只有AI輔助和相機功能，沒有顯示器能顯示資訊。

但最令人意外的還是這款眼鏡的入門價可能只要800美元。在產品開發階段，Meta預期這款眼鏡至少要1,000美元（約台幣3萬元），甚至有人認為可能要1,400美元。雖然和雷朋或Oakley合作眼鏡的200至500美元（約台幣6000元至1萬5）相比還是貴上不少，但至少會讓想要嘗試擴增實境（AR）的熱衷人士覺得更容易取得，而且也可能會讓這款眼鏡被消費者視為是高階智慧手表、iPad、甚至是入門款筆電的替代品，讓這類產品更邁向主流產品。

