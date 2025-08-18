「川投顧」持股公開 押寶這幾檔科技股

美國總統川普積極干預科技業，揚言開徵半導體關稅等，對科技業握有空前影響力。但財務文件顯示，截至去年底為止，他持有大量的蘋果、輝達股票。

華盛頓郵報報導，川普向美國聯邦政府倫理局遞交的最新報告顯示，去年12月31日為止，川普持有價值61.5萬-130萬美元的輝達股票、並有65萬-135萬美元的蘋果股票。

輝達和蘋果近來都受惠於川普給科技公司的特別禮遇。川普允許輝達對陸重啟人工智慧（AI）晶片銷售，條件是須將15%相關營收交給美國政府；而該措施也適用於超微（AMD）。另外，川普表示，蘋果承諾在美國投資，可豁免100%的半導體關稅。

川普持有數百檔股票、橫跨各產業，但報告只列出持股價值超過60萬美元的公司，包括輝達、蘋果、微軟、投資公司黑石、川普媒體科技集團等。相較於川普的房地產和加密幣投資，他持有的個股價值較少，也沒有證據顯示，他依照個人持股做決策。輝達、蘋果、微軟等，都是標普500的高權重股票，也是許多股民投資組合中的主要部位。

從1970年代卡特就任以來，歷任美國總統為避免利益衝突，會將自身資產交給保密信託（blind trust），即受益人不清楚信託資產的持有情況、也無權干預。由於法律未有此類規定，川普拒絕出脫持股。川普在第一、第二任期，名下資產皆交由子女掌管的信託，這種做法不如保密信託完備。但白宮發言人凱利在聲明表示，沒有利益衝突。