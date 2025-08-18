快訊

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

李四川若選新北何時該辭副市長？李乾龍：他絕不會臨陣脫逃

聽新聞
0:00 / 0:00

「川投顧」持股公開 押寶這幾檔科技股

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
報告顯示，去年底為止，美國總統川普持有蘋果、輝達股票。歐新社
報告顯示，去年底為止，美國總統川普持有蘋果、輝達股票。歐新社

美國總統川普積極干預科技業，揚言開徵半導體關稅等，對科技業握有空前影響力。但財務文件顯示，截至去年底為止，他持有大量的蘋果、輝達股票。

華盛頓郵報報導，川普向美國聯邦政府倫理局遞交的最新報告顯示，去年12月31日為止，川普持有價值61.5萬-130萬美元的輝達股票、並有65萬-135萬美元的蘋果股票。

輝達和蘋果近來都受惠於川普給科技公司的特別禮遇。川普允許輝達對陸重啟人工智慧（AI）晶片銷售，條件是須將15%相關營收交給美國政府；而該措施也適用於超微（AMD）。另外，川普表示，蘋果承諾在美國投資，可豁免100%的半導體關稅。

川普持有數百檔股票、橫跨各產業，但報告只列出持股價值超過60萬美元的公司，包括輝達、蘋果、微軟、投資公司黑石、川普媒體科技集團等。相較於川普的房地產和加密幣投資，他持有的個股價值較少，也沒有證據顯示，他依照個人持股做決策。輝達、蘋果、微軟等，都是標普500的高權重股票，也是許多股民投資組合中的主要部位。

從1970年代卡特就任以來，歷任美國總統為避免利益衝突，會將自身資產交給保密信託（blind trust），即受益人不清楚信託資產的持有情況、也無權干預。由於法律未有此類規定，川普拒絕出脫持股。川普在第一、第二任期，名下資產皆交由子女掌管的信託，這種做法不如保密信託完備。但白宮發言人凱利在聲明表示，沒有利益衝突。

川普 美國 信託

延伸閱讀

永豐金證券攜證交所講座：下半年「柳岸花明又一村」川普關稅戲近尾聲

川普會澤倫斯基 白宮證實台灣時間19日凌晨舉行

川普稱治安敗壞 非裔市長協會：犯罪率已顯著下降

華府智庫分析：美中3原因回暖 直到北京「好運用完」

相關新聞

交易涉反競爭遭澳洲開罰逾10億 Google認罰

澳洲消費者保護機構以搜尋交易涉反競爭為由，對科技巨頭Google開罰5500萬澳元（約新台幣10億7000萬元）後，Go...

川普政府傳想入股英特爾 如新版「曼哈頓計畫」

2008年金融危機，聯邦政府曾將多家銀行國有化，但一般僅限於緊急情況，如今傳出川普政府與美國最大半導體製造商英特爾(In...

鮑爾周五會放鴿？市場預期他將避免推翻降息預期

債券交易員對聯準會即將降息的大舉押注，本周迎來關鍵時刻：聯準會主席鮑爾周五將於傑克森洞全球央行年會發表演說。

傳日本將批准穩定幣 加密概念股齊揚

日本加密幣概念股周一走高，日媒報導，日本金融廳（FSA）可望在本月批准首檔日圓計價穩定幣。

檢修減少新機組上線 南韓核能發電量三倍於官方成長目標

南韓今年上半年核能發電量增加8.7%，三倍於官方全年2.9%成長目標；同期間燃煤發電量則銳減16%。核能發電量超標，理由...

AI動能成新興市場主旋律 十年行情可期

新興市場基金正轉向布局人工智慧（AI）熱潮，部分投資人預測，科技支出激增將在未來幾年推動投資報酬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。