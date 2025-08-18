快訊

烏克蘭無望加入NATO！「類北約第五條款」安全有保障？

月薪10萬涉貪解職被目擊超商打工 前政院南服副執行長陳慧玲證實「是我」

逆轉！2女控性侵81次一審30年 行善團長多次上訴判無罪

交易涉反競爭遭澳洲開罰逾10億 Google認罰

中央社／ 雪梨18日綜合外電報導
澳洲消費者保護機構以搜尋交易涉反競爭為由，對科技巨頭Google開罰5500萬澳元（約新台幣10億7000萬元）。 美聯社
澳洲消費者保護機構以搜尋交易涉反競爭為由，對科技巨頭Google開罰5500萬澳元（約新台幣10億7000萬元）。 美聯社

澳洲消費者保護機構以搜尋交易涉反競爭為由，對科技巨頭Google開罰5500萬澳元（約新台幣10億7000萬元）後，Google今天同意接受這筆罰款

路透社報導，澳洲競爭及消費者保護委員會（ACCC）發現，Google與澳洲2大電信業者達成搜尋交易，兩家業者同意在安卓手機預先安裝Google搜尋引擎，排除了Google競爭者的搜尋工具。ACCC以此舉有害競爭對Google開罰。

ACCC今天針對Google與澳洲電信巨頭交易案涉及反競爭做出說明。根據Google與澳洲電信公司（Telstra Corp）及新加坡電信旗下澳星通訊公司（Optus）達成的協議，自2019年底至2021年初，安卓手機用戶使用Google搜尋引擎（Google Search）產生的廣告收益，2家業者能從中分一杯羹。

ACCC補充說，Google承認這項安排已對競爭對手的搜尋引擎造成重大影響，並已停止簽署類似協議，也同意接受這筆罰款。

Google和ACCC共同向聯邦法院提出，應對這家科技巨頭處以5500萬澳元罰款。ACCC指出，法院仍需裁決罰款金額是否恰當，但ACCC與Google合作，有助避免訴訟曠日廢時。

Google發言人表示，公司很高興能協助解決ACCC的擔憂，其中涉及「一段時間內我們商業協議中欠缺的條款」。

澳洲 罰款 Google 搜尋引擎

延伸閱讀

1分飲恨╱中國男籃亞洲盃獲亞軍 仍是近10年最好成績

宏達電（2498）終於睡醒？卡位AI穿戴市場 專家提醒：目前熱度多半市場炒作

亞洲盃男籃／落後中國15分逆轉勝 澳洲1分差驚險寫3連霸

Google在AI競賽的意外新盟友是「它」 股價狂飆60%

相關新聞

交易涉反競爭遭澳洲開罰逾10億 Google認罰

澳洲消費者保護機構以搜尋交易涉反競爭為由，對科技巨頭Google開罰5500萬澳元（約新台幣10億7000萬元）後，Go...

川普政府傳想入股英特爾 如新版「曼哈頓計畫」

2008年金融危機，聯邦政府曾將多家銀行國有化，但一般僅限於緊急情況，如今傳出川普政府與美國最大半導體製造商英特爾(In...

鮑爾周五會放鴿？市場預期他將避免推翻降息預期

債券交易員對聯準會即將降息的大舉押注，本周迎來關鍵時刻：聯準會主席鮑爾周五將於傑克森洞全球央行年會發表演說。

傳日本將批准穩定幣 加密概念股齊揚

日本加密幣概念股周一走高，日媒報導，日本金融廳（FSA）可望在本月批准首檔日圓計價穩定幣。

檢修減少新機組上線 南韓核能發電量三倍於官方成長目標

南韓今年上半年核能發電量增加8.7%，三倍於官方全年2.9%成長目標；同期間燃煤發電量則銳減16%。核能發電量超標，理由...

AI動能成新興市場主旋律 十年行情可期

新興市場基金正轉向布局人工智慧（AI）熱潮，部分投資人預測，科技支出激增將在未來幾年推動投資報酬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。