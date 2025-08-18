交易涉反競爭遭澳洲開罰逾10億 Google認罰
澳洲消費者保護機構以搜尋交易涉反競爭為由，對科技巨頭Google開罰5500萬澳元（約新台幣10億7000萬元）後，Google今天同意接受這筆罰款。
路透社報導，澳洲競爭及消費者保護委員會（ACCC）發現，Google與澳洲2大電信業者達成搜尋交易，兩家業者同意在安卓手機預先安裝Google搜尋引擎，排除了Google競爭者的搜尋工具。ACCC以此舉有害競爭對Google開罰。
ACCC今天針對Google與澳洲電信巨頭交易案涉及反競爭做出說明。根據Google與澳洲電信公司（Telstra Corp）及新加坡電信旗下澳星通訊公司（Optus）達成的協議，自2019年底至2021年初，安卓手機用戶使用Google搜尋引擎（Google Search）產生的廣告收益，2家業者能從中分一杯羹。
ACCC補充說，Google承認這項安排已對競爭對手的搜尋引擎造成重大影響，並已停止簽署類似協議，也同意接受這筆罰款。
Google和ACCC共同向聯邦法院提出，應對這家科技巨頭處以5500萬澳元罰款。ACCC指出，法院仍需裁決罰款金額是否恰當，但ACCC與Google合作，有助避免訴訟曠日廢時。
Google發言人表示，公司很高興能協助解決ACCC的擔憂，其中涉及「一段時間內我們商業協議中欠缺的條款」。
