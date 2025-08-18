快訊

烏克蘭無望加入NATO！「類北約第五條款」安全有保障？

月薪10萬涉貪解職被目擊超商打工 前政院南服副執行長陳慧玲證實「是我」

逆轉！2女控性侵81次一審30年 行善團長多次上訴判無罪

小心社群投資陷阱！美7檔低價股蒸發1,111億元 涉拉抬出貨騙局

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國那斯達克有七檔小型中概股7月上演了暴漲又暴跌的行情，短短數日，市值蒸發高達37億美元（約台幣1,111億元），引發市場對「拉抬出貨」騙局的高度關注。美聯社
美國那斯達克有七檔小型中概股7月上演了暴漲又暴跌的行情，短短數日，市值蒸發高達37億美元（約台幣1,111億元），引發市場對「拉抬出貨」騙局的高度關注。美聯社

美國那斯達克有七檔小型中概股7月間上演了暴漲又暴跌的行情，短短數日，市值蒸發高達37億美元（約台幣1,111億元），引發外界對「拉抬出貨」騙局的高度關注。

根據金融時報報導，這七檔股票分別是Concorde International、奧斯汀科技（Ostin Technology）、 天成金滙（Top KingWin）、建朝工程母公司Skyline Builders、光大數位（Everbright Digital）、朴荷生物科技（Park Ha Biological Technology）與輝騰控股（Pheton Holdings）。它們先是在社群媒體與WhatsApp投資群組被大肆宣傳而股價急飆，隨後在幾個交易日內崩跌逾八成，導致大批散戶慘遭重創。

分析機構InvestorLink指出，這些股票在暴跌前均出現不尋常的網路炒作痕跡，不少推文與貼文疑似由假帳號操作，部分IP位址甚至來自俄羅斯與伊朗，顯示這可能是一場跨國性的金融詐騙。

美國聯邦調查局（FBI）透露，與拉抬出貨相關的詐騙投訴案件年增率達300%。

詐騙集團利用離岸帳戶和加密通訊工具，使跨境執法面臨高度挑戰。過去曾被查到的成員包括馬來西亞人、台灣人，以及近期案件有俄羅斯人和伊朗人。

受害案例顯示，不少投資人透過Facebook、Instagram、WhatsApp、Telegram等平台的廣告，被引導加入投資群組，接收到假冒券商或知名分析師散布的內幕消息或獨家研究報告，最終落入陷阱。

詐騙集團通常已經先以低價大量建倉（可能來自內部人士或大股東），再透過頻繁交易製造出虛假的成交量與技術突破的假象，吸引更多投資人跟進推升股價，最後在高點大舉拋售，導致股價瞬間崩盤。

受害者包括首次進場的散戶，也不乏受過高知識專業人士，甚至還有前外交官等退休人士。有些人損失達數萬美元。

俄羅斯 詐騙集團 馬來西亞

延伸閱讀

北市婦險遭詐150萬 假投顧老師還教「反阻詐」心法

俄羅斯宣布限制通話功能 除此之外還有哪些國家封禁WhatsApp？

黑工「影子車隊」 港網約車詐騙集團3人被捕

女子被假分析師騙投資外匯 白牌司機兼差入詐團判刑7月

相關新聞

交易涉反競爭遭澳洲開罰逾10億 Google認罰

澳洲消費者保護機構以搜尋交易涉反競爭為由，對科技巨頭Google開罰5500萬澳元（約新台幣10億7000萬元）後，Go...

川普政府傳想入股英特爾 如新版「曼哈頓計畫」

2008年金融危機，聯邦政府曾將多家銀行國有化，但一般僅限於緊急情況，如今傳出川普政府與美國最大半導體製造商英特爾(In...

鮑爾周五會放鴿？市場預期他將避免推翻降息預期

債券交易員對聯準會即將降息的大舉押注，本周迎來關鍵時刻：聯準會主席鮑爾周五將於傑克森洞全球央行年會發表演說。

傳日本將批准穩定幣 加密概念股齊揚

日本加密幣概念股周一走高，日媒報導，日本金融廳（FSA）可望在本月批准首檔日圓計價穩定幣。

檢修減少新機組上線 南韓核能發電量三倍於官方成長目標

南韓今年上半年核能發電量增加8.7%，三倍於官方全年2.9%成長目標；同期間燃煤發電量則銳減16%。核能發電量超標，理由...

AI動能成新興市場主旋律 十年行情可期

新興市場基金正轉向布局人工智慧（AI）熱潮，部分投資人預測，科技支出激增將在未來幾年推動投資報酬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。