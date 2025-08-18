小心社群投資陷阱！美7檔低價股蒸發1,111億元 涉拉抬出貨騙局

美國那斯達克有七檔小型中概股7月間上演了暴漲又暴跌的行情，短短數日，市值蒸發高達37億美元（約台幣1,111億元），引發外界對「拉抬出貨」騙局的高度關注。

根據金融時報報導，這七檔股票分別是Concorde International、奧斯汀科技（Ostin Technology）、 天成金滙（Top KingWin）、建朝工程母公司Skyline Builders、光大數位（Everbright Digital）、朴荷生物科技（Park Ha Biological Technology）與輝騰控股（Pheton Holdings）。它們先是在社群媒體與WhatsApp投資群組被大肆宣傳而股價急飆，隨後在幾個交易日內崩跌逾八成，導致大批散戶慘遭重創。

分析機構InvestorLink指出，這些股票在暴跌前均出現不尋常的網路炒作痕跡，不少推文與貼文疑似由假帳號操作，部分IP位址甚至來自俄羅斯與伊朗，顯示這可能是一場跨國性的金融詐騙。

美國聯邦調查局（FBI）透露，與拉抬出貨相關的詐騙投訴案件年增率達300%。

詐騙集團利用離岸帳戶和加密通訊工具，使跨境執法面臨高度挑戰。過去曾被查到的成員包括馬來西亞人、台灣人，以及近期案件有俄羅斯人和伊朗人。

受害案例顯示，不少投資人透過Facebook、Instagram、WhatsApp、Telegram等平台的廣告，被引導加入投資群組，接收到假冒券商或知名分析師散布的內幕消息或獨家研究報告，最終落入陷阱。

詐騙集團通常已經先以低價大量建倉（可能來自內部人士或大股東），再透過頻繁交易製造出虛假的成交量與技術突破的假象，吸引更多投資人跟進推升股價，最後在高點大舉拋售，導致股價瞬間崩盤。

受害者包括首次進場的散戶，也不乏受過高知識專業人士，甚至還有前外交官等退休人士。有些人損失達數萬美元。