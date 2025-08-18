澳洲控Google搜尋交易涉反競爭 罰款逾10億

快訊

中央社／ 雪梨17日綜合外電報導

Alphabet旗下的谷歌（Google）今天因與澳洲電信公司（Telstra Corp）與新加坡電信旗下的澳星通訊公司（Optus）達成「反競爭」的搜尋交易，遭澳洲監管機構告上法庭。

路透社報導，澳洲競爭及消費者保護委員會（ACCC）表示，2019年12月至2021年3月期間，Google亞太公司與澳洲電信公司與澳星通訊公司達成「協議」，同意在兩家公司銷售的安卓（Android）手機上，僅預先安裝Google搜尋。

澳洲競爭及消費者保護委員會在聲明中表示：「作為回報，澳洲電信公司與澳星通訊公司能在使用者在安卓手機上使用Google搜尋時，所產生的廣告收益分一杯羹。」

澳洲競爭及消費者保護委員會表示，Google已與監管機構合作並承擔責任，同意共同向聯邦法院提出，應處以5500萬澳元（約新台幣10億7000萬元）罰款。

Google亞太公司及其母公司Google LLC承諾將從安卓手機製造商和電信業者的合約中，移除某些預先安裝的應用程式以及預設搜尋引擎的限制，澳洲競爭及消費者保護委員會已經接受。

澳洲競爭及消費者保護委員會主席高特里布（Gina-Cass Gottlieb）指出：「今天的結果…為數百萬澳洲人帶來更多搜尋選擇的可能，也讓具競爭力的搜尋供應商能有效接觸到澳洲消費者。」

Google、澳洲電信公司和澳星通訊公司尚未立即回應路透社的置評請求。

