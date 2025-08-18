快訊

鮑爾周五會放鴿？市場預期他將避免推翻降息預期

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
聯準會主席鮑爾本周五將於傑克森洞全球央行年會發表演說。路透
聯準會主席鮑爾本周五將於傑克森洞全球央行年會發表演說。路透

債券交易員對聯準會即將降息的大舉押注，本周迎來關鍵時刻：聯準會主席鮑爾周五將於傑克森洞全球央行年會發表演說。

債市普遍預期聯準會9月會議將降息25個基點，年底前可能再降一次。交易員相信，就業市場疲軟為利率政策轉鴿打開了大門，儘管此前異常火熱的通膨數據讓部分經濟學家感到遲疑。

投資人目前預計，鮑爾不會推翻他們對下月降息的押注，但可能提醒市場：決策官員9月17日的決定將取決於會議召開前的數據報告，以確認勞動市場正在降溫且通膨受到控制。

摩根大通資產管理公司固定收益執行董事Kelsey Berro說，「鮑爾有能力發表撼動市場的言論，但我不確定他會這麼做」，債市定價「仍然符合經濟軟著陸的預期。我認為他們有必要反駁市場預期」。

8月以來各期限的美國公債殖利率普遍下滑，兩年期債券的殖利率領跌，因7月就業數據疲軟，強化了降息押注。這導致殖利率曲線本月趨陡，兩年期債券殖利率目前徘徊在3.75%左右，僅略高於過去幾個月的最低水準。

這個背景令傑克遜洞年會更受關注。三年前，鮑爾曾警告，抗通膨將給家庭和企業帶來痛苦，推升短期殖利率走高。去年，他暗示聯準會準備調降處於20年高點的借貸成本。兩年期殖利率當日大跌。隨後在9月，聯準會啟動降息，大幅下調0.5個百分點。

部分交易員正為歷史重演做準備。儘管生產者價格指數跳漲，大量期權交易仍押注下月降息50個基點。

在傑克遜霍爾會議後，市場焦點將轉向9月5日公布的8月就業數據，這項數據將決定下月降息路徑，甚至可能預示一次大幅降息50個基點的可能性。不過多名投資人表示，在火熱的生產者通膨數據出爐後，這種可能性不高。

鮑爾 通膨 聯準會

