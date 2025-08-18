傳日本將批准穩定幣 加密概念股齊揚

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日媒報導，日本金融廳（FSA）可望在本月批准首檔日圓計價穩定幣。路透

日本加密幣概念股周一走高，日媒報導，日本金融廳（FSA）可望在本月批准首檔日圓計價穩定幣

日經新聞報導，金融廳將把穩定幣發行商JPYC註冊為資金移轉業者。

持有加密資產交易平台Mercury的Ceres股價周一一度大漲6.7%，創7月11日來最大漲幅；SBI控股上漲3.1%，Monex Group漲3.1%，GMO Internet漲3.2%。

數位資產投資公司Gumi和ANAP也漲逾1%。

美國7月通過立法，為更廣泛使用穩定幣鋪路後，日本和其他亞洲加密貨幣相關個股均已同步走揚。

據報導，新日圓計價穩定幣將命名為JPYC。為了維持和日圓的掛鉤，其價值將由存款和公債等高流動性資產支撐。預料在註冊為資金移轉業者後數周內即開始銷售。

凡有意使用新JPYC穩定幣的個人、企業和機構投資人，均可申購並完成付款，然後資金將轉入電子錢包。用途包括國際匯款（如寄錢給留學生）、企業支付，以及以區塊鏈為基礎的去中心化金融（DeFi）資產管理服務。

報導說，JPYC穩定幣目標是在三年內發行1兆日圓（約68.1億美元）。目前已吸引多方關注，包括投資加密幣的避險基金和管理富豪資產的家族辦公室。預期用途還包括利差交易。

日本 資產 穩定幣

