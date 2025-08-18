檢修減少新機組上線 南韓核能發電量三倍於官方成長目標

南韓今年上半年核能發電量增加8.7%，三倍於官方全年2.9%成長目標；同期間燃煤發電量則銳減16%。核能發電量超標，理由是檢修停機次數減少、新機組啟動，以及既有機組滿載運轉，有助於壓低發電成本並減少燃煤使用。

韓國電力交易所（KPX）指出，2025年上半年檢修停機時間年減29%，核能裝置容量增加6%，推升了發電量。位於首爾東南方的1.4GW新韓蔚2號機組已在2024年4月併網。

南韓電力交易所（KPX）發言人發給路透的新聞稿說：「電力市場中機組運轉的基本原則是把發電成本降到最低。核能的燃料成本通常低於燃煤和液化天然氣（LNG）等其他能源。」

南韓是亞洲第二大核能發電國，僅次於中國大陸。隨著各界反核能阻力消退，日本已重啟停擺機組、印度也有新機組投入商轉，南韓更加快核能發電布局。

南韓人口5,100萬，目前運轉26座核電機組，總裝置容量26.05GW，另有4座正在興建，包括兩座合計2.8GW的機組，預計2026年併網。

自2022年用電需求趨穩以來，核能發電量年均成長6.1%，而總統李在明6月上任後也承諾持續支持核能。

根據韓國電力公司（KEPCO）統計，去年核能在發電占比已由2019年的25.9%升至31.7%，大致抵銷燃煤在同期由40.4%降至28.1%的跌幅。

能源經濟暨財務分析研究所（IEEFA）指出，輸電限制壓抑了再生能源發展，使得再生能源加上水力發電僅占全年發電量略高於一成，遠低於全球平均的30%。

韓國電力統計顯示，2022年以來，用電需求主要來自冷氣需求上升，工業用電則呈現下滑。