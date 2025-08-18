快訊

蔡英文論文門5年審不完 彭文正律師張靜「服刑中」上銬出庭辯護

習近平緊盯川普交手俄烏 美專家：這情況恐讓習「視現在為攻台良機」

簡立峰專欄／川普封殺「覺醒AI」 企業反而鬆口氣？

檢修減少新機組上線 南韓核能發電量三倍於官方成長目標

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓去年核能在發電占比已由2019年的25.9%升至31.7%，大致抵銷燃煤在同期由40.4%降至28.1%的跌幅。路透
南韓去年核能在發電占比已由2019年的25.9%升至31.7%，大致抵銷燃煤在同期由40.4%降至28.1%的跌幅。路透

南韓今年上半年核能發電量增加8.7%，三倍於官方全年2.9%成長目標；同期間燃煤發電量則銳減16%。核能發電量超標，理由是檢修停機次數減少、新機組啟動，以及既有機組滿載運轉，有助於壓低發電成本並減少燃煤使用。

韓國電力交易所（KPX）指出，2025年上半年檢修停機時間年減29%，核能裝置容量增加6%，推升了發電量。位於首爾東南方的1.4GW新韓蔚2號機組已在2024年4月併網。

南韓電力交易所（KPX）發言人發給路透的新聞稿說：「電力市場中機組運轉的基本原則是把發電成本降到最低。核能的燃料成本通常低於燃煤和液化天然氣（LNG）等其他能源。」

南韓是亞洲第二大核能發電國，僅次於中國大陸。隨著各界反核能阻力消退，日本已重啟停擺機組、印度也有新機組投入商轉，南韓更加快核能發電布局。

南韓人口5,100萬，目前運轉26座核電機組，總裝置容量26.05GW，另有4座正在興建，包括兩座合計2.8GW的機組，預計2026年併網。

自2022年用電需求趨穩以來，核能發電量年均成長6.1%，而總統李在明6月上任後也承諾持續支持核能。

根據韓國電力公司（KEPCO）統計，去年核能在發電占比已由2019年的25.9%升至31.7%，大致抵銷燃煤在同期由40.4%降至28.1%的跌幅。

能源經濟暨財務分析研究所（IEEFA）指出，輸電限制壓抑了再生能源發展，使得再生能源加上水力發電僅占全年發電量略高於一成，遠低於全球平均的30%。

韓國電力統計顯示，2022年以來，用電需求主要來自冷氣需求上升，工業用電則呈現下滑。

南韓能源部表示，半導體製造商和資料中心的用電需求雖正增加，但尚未影響燃料採購。

氣溫上升帶動南韓用電需求，核能占比達到新高。路透
氣溫上升帶動南韓用電需求，核能占比達到新高。路透

核能 南韓

延伸閱讀

四川東方風電產能新高 出口十餘國

影／百位核能專家學者連署 挺核三延役

中市府攜6大觀光產業代表訪南韓 搶攻海外旅遊市場

空服員也不知！亞航突改降南韓金浦 機長廣播「抵達仁川」乘客一看傻了

相關新聞

本周開盤前 五件國際事不可不知

道瓊工業指數上周五（15日）在聯合健康保險集團（UnitedHealth Group）勁揚的帶動下，今年來首度出現盤中新...

檢修減少新機組上線 南韓核能發電量三倍於官方成長目標

南韓今年上半年核能發電量增加8.7%，三倍於官方全年2.9%成長目標；同期間燃煤發電量則銳減16%。核能發電量超標，理由...

AI動能成新興市場主旋律 十年行情可期

新興市場基金正轉向布局人工智慧（AI）熱潮，部分投資人預測，科技支出激增將在未來幾年推動投資報酬。

Advent開出13億美元價碼收購瑞士定位晶片設計商 U-blox

安宏資本（Advent International）出價收購瑞士定位晶片製造商優北羅（U-blox Holding ），...

日拚出口洽簽非洲FTA 首批對象肯亞、奈及利亞、迦納等

在美國關稅壓力日增之際，日本政府為了拓展出口市場，正著眼和非洲國家締結自由貿易協定（FTA），首批談判對象可能包括肯亞等...

新興市場企業 搶發債

中國大陸以外的新興市場企業和銀行業者今年來積極在國際市場發債，發債額為2021年來同期最高，把握住新興市場與美國公債的殖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。