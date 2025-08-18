Advent開出13億美元價碼收購瑞士定位晶片設計商 U-blox

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
U-blox參展攤位。U-blox臉書
U-blox參展攤位。U-blox臉書

安宏資本（Advent International）出價收購瑞士定位晶片製造商優北羅（U-blox Holding ），交易金額約為10.5億瑞士法郎（13億美元）。

Advent的現金收購價為每股135瑞士法郎，較過去六個月的成交量加權均價高出53%，但低於U-blox上周五收盤價138.60瑞士法郎。

彭博新聞率先報導這樁潛在交易後，U-blox股價上周五飆漲近25%，創下2022年8月以來最大單日漲幅，今年來已上漲約90%。

Advent在新聞稿中表示，如果以21天為收購屆滿期，對方股東考量最後期限是在10月29日。

這是私募基金最起又一起鎖定價值被低估的歐洲股票，之前Nordic Capital和Permira曾分別出價收購丹麥疫苗製造商Bavarian Nordic。對Advent來說，U-blox將是繼Spectris 和Tinexta之後的又一個歐洲收購標的。

U-blox設計的晶片和模組應用於汽車、無人機和消費性裝置等定位技術，該公司最近已分拆虧損的行動通訊事業。執行長 Stephan Zizalads 表示，正把重心轉向自動駕駛和機器人。據彭博供應鏈數據，台積電（2330）是U-blox最大供應商。

瑞士 台積電 供應鏈

