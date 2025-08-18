本周開盤前 五件國際事不可不知

道瓊工業指數上周五（15日）在聯合健康保險集團（UnitedHealth Group）勁揚的帶動下，今年來首度出現盤中新高。但美國總統川普放話對半導體加徵高關稅，導致晶片股下挫。投資人本周目光轉移懷俄明州傑克森洞舉行的央行年會，希望從中尋找可能推動美股上攻的降息線索。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

道瓊上攻 費半指數逆勢跌 本周央行年會聚焦鮑爾談話

道瓊工業指數盤中一度觸及歷史新高45,203.52點，終場漲勢收斂只漲不到0.1%，未能創收盤新高。標普500指數和那斯達克綜合指數分別下跌0.3%和0.4%。三大指數本周全數收高，道瓊表現居冠，漲1.7%；標普500指數和那斯達克各漲0.9%和0.8%。

美國總統川普表示可能宣布對半導體加徵關稅，並揚言逐步調高，費城半導體指數應聲大跌2.3%。此外，半導體設備製造商應用材料預估本季獲利和營收下滑，股價重挫14%，其他晶片設備股也聞訊大跌。

英特爾上漲2.9%，因為有報導指出，英特爾正和川普政府商討美國政府入股的方案，上周累計大漲23%。台積電ADR下跌0.9%。一周下來，台積電（2330）ADR下跌1.2%，費半上漲1.3%。

自4月初以來表現墊底的道瓊成分股聯合健康上周五狂漲12%，申報文件顯示，「股神」巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）第2季買進約16億美元的聯合健康股票。

澤倫斯基今將和川普會面

烏克蘭總統澤倫斯基周一將和美國總統川普會面，可施展的空間相當有限。歐洲多國領袖將陪同澤倫斯基前往白宮，以示支持。國際油價下跌，布蘭特原油期下跌0.5%至每桶65.52美元。

美國特使表示，川普和俄羅斯總統普丁上周五達成共識，美國可能向烏克蘭提供安全保證。

川普則說，鑒於他和普丁取得進展，他將暫緩因俄羅斯石油交易而對中國大陸貨品加徵關稅。

傑克森洞年會本周登場 Fed 主席鮑爾演說 市場盯降息訊號

美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周五將在傑克森洞全球央行年會發表演說，全球經濟及金融圈緊盯他是否會釋出9月降息訊號。市場預期，由於就業與通膨展望的不確定性仍高，他可能含糊闡釋降息前景，不會像去年那麼坦白，關注重點為他對勞動市場的評估。

今年的傑克森洞年會將在21-23日於懷俄明州登場，主題為「勞動市場正在轉型：人口結構、生產力與總體經濟政策」，鮑爾預定美東時間22日上午10時（台灣時間22日晚間10時）發表演說，會預先公布講稿，並將於堪薩斯聯準銀行的官方YouTube頻道串流直播。

若鮑爾明確表示不樂見勞動市場進一步降溫，9月降息可望「一槌定音」。FedWatch工具顯示，目前市場預期9月降息1碼的機率為92%，但在9月決策會議前，還須觀察7月個人消費支出（PCE）通膨率、8月就業與消費者物價指數（CPI）等報告。經濟學者預料通膨率將進一步升高，對就業前景卻看法分歧。

川普受訪揭露習近平說法 稱任內陸不會犯台

美國總統川普15日與俄羅斯總統普丁舉行會談前，接受福斯新聞訪問時說，中國大陸國家主席習近平告訴他，只要川普仍在任，就不會「對台灣採取行動」。

川普表示，習近平還自稱很有耐心，中國也很有耐心。川普與習近平今年6月曾通話，這是他們在川普第二個總統任期內經過證實的首次通話。川普4月也曾表示，習近平有打電話給他，但沒有具體說明通話時間。

新興市場基金湧入AI 投資熱潮可望延續多年

新興市場基金正轉向押注人工智慧（AI）熱潮，投資人預測，科技支出持續飆升將在未來多年推動報酬。

受到中國大陸AI開發商DeepSeek和亞洲半導體龍頭成功激勵，AllSpring Global Investments、GIB Asset Management等資產管理公司正擴大AI持股比重。如此布局相當成功，今年彭博新興市場股票指數的漲勢中，前六大貢獻者全是AI公司。

雖然AI投資熱潮多半集中在矽谷少數公司，但能運用這項技術或提供關鍵零組件的新興市場企業同樣受惠。例如，AI伺服器已成為鴻海（2317）主要成長動能。

今年彭博新興市場股票指數的主要貢獻者包括台積電（2330）、騰訊、阿里巴巴、三星電子、SK海力士和小米，合計指數漲幅37%。