空服員拒絕結束罷工 加航暫緩航班恢復計畫

代表加拿大航空公司1萬名空服員的工會作出拒絕重返崗位決定，加航今天暫緩航班恢復計畫。這場空服員罷工已經實際上導致公司停擺，打亂加航全球旅客夏季旅行計畫。

法新社報導，政府介入後，加拿大產業關係協議會（Canada Industrial Relations Board）裁定罷工的約1萬名空服員須於當地時間今天下午2時重返崗位，加拿大航空公司（Air Canada）則宣布今晚恢復航班。

加航發布聲明，以代表罷工空服員的工會不顧政府指示而作出繼續罷工的決定為由說：「加拿大航空公司…已經暫緩恢復加拿大航空和加拿大紅色航空（Air Canada Rouge）有限復飛的計畫…本航空公司將於明晚恢復航班。」

加航指出，加拿大產業關係協議會（Canada Industrial Relations Board）稍早「指示加拿大航空公司恢復營運，同時指示加拿大航空和加拿大紅色航空所有空服員於2025年8月17日下午2時之前繼續履行職責」。

資方所提更新合約提案遭到拒絕後，加航座艙組員於16日清晨展開罷工。

加航直飛全球180個城市，公司估計每天約13萬名乘客受到影響。