傑克森洞年會本周登場 Fed主席鮑爾演說 市場盯降息訊號

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日將在傑克森洞全球央行年會發表演說時，全球經濟及金融圈緊盯他是否會釋出9月降息訊號。市場預期，由於就業與通膨展望的不確定性仍高，他可能含糊闡釋降息前景，不會像去年那麼坦白，關注重點為他對勞動市場的評估。

今年的傑克森洞年會將在21-23日於懷俄明州登場，主題為「勞動市場正在轉型：人口結構、生產力與總體經濟政策」，鮑爾預定美東時間22日上午10時（台灣時間22日晚間10時）發表演說，會預先公布講稿，並將於堪薩斯聯準銀行的官方YouTube頻道串流直播。

專家預期，鮑爾的演說內容「可能為Fed是否真的會在9月降息，提出決定性的答案」，但相較於他在去年的傑克森洞明白表示Fed準備降息、釋出的寬鬆訊號，今年的情勢大不相同，目前的通膨與就業市場展望高度不確定，因此鮑爾可能不會做出明確暗示。

然而，若鮑爾明確表示不樂見勞動市場進一步降溫，9月降息可望「一槌定音」。FedWatch工具顯示，目前市場預期9月降息1碼的機率為92%，但在9月決策會議前，還須觀察7月個人消費支出（PCE）通膨率、8月就業與消費者物價指數（CPI）等報告。經濟學者預料通膨率將進一步升高，對就業前景卻看法分歧。

彭博資訊經濟學家認為，鮑爾將評估目前勞動市場的情況與去年不同，重點在於移民政策調整，改變了就業市場的供需平衡，每月的就業增加人數不必像以往那樣多，加上許多決策官員仍擔憂關稅將在未來幾個月大幅推升通膨，因此預料鮑爾不會在演說中提到有關9月降息的議題，較可能說明Fed的決策思維與關切重點。