新興市場企業 搶發債

中國大陸以外的新興市場企業和銀行業者今年來積極在國際市場發債，發債額為2021年來同期最高，把握住新興市場與美國公債的殖利率差降至2007年來最小的機會。

英國金融時報（FT）報導，摩根大通（小摩）與標普全球公司（S&P Global）的資料顯示，新興市場企業1-7月共發行至少2,500億美元的債券，接近2021年的全年發債額。

小摩的新興市場基準公司債指數整體殖利率約6%，但由於今年來美國公債殖利率持續上漲，與10年期美國公債的殖利率利率差距（投資人持有高風險債券所需的溢價）已降至2個百分點以下，為近20年來首見。高收益的新興市場公司債殖利率與美國公債殖利率的差距也縮小。

小摩分析師預測，今年中國大陸以外的公司債發行總額將達到3,700億美元，略低於2021年的總額。如若納入中國大陸企業的發債額，將上升至4,330億美元。

全球股債市熱絡、加上投資人認為美國總統川普的關稅對全球經濟的損害將比預期小，鼓舞新興市場企業利用借貸成本下滑的機會大舉發債。另一原因是，在川普加碼施壓聯準會（Fed）之際，全球債券投資人日益預期Fed未來幾個月將降息。