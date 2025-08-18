新興市場企業 搶發債

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

中國大陸以外的新興市場企業和銀行業者今年來積極在國際市場發債，發債額為2021年來同期最高，把握住新興市場與美國公債的殖利率差降至2007年來最小的機會。

英國金融時報（FT）報導，摩根大通（小摩）與標普全球公司（S&P Global）的資料顯示，新興市場企業1-7月共發行至少2,500億美元的債券，接近2021年的全年發債額。

小摩的新興市場基準公司債指數整體殖利率約6%，但由於今年來美國公債殖利率持續上漲，與10年期美國公債的殖利率利率差距（投資人持有高風險債券所需的溢價）已降至2個百分點以下，為近20年來首見。高收益的新興市場公司債殖利率與美國公債殖利率的差距也縮小。

小摩分析師預測，今年中國大陸以外的公司債發行總額將達到3,700億美元，略低於2021年的總額。如若納入中國大陸企業的發債額，將上升至4,330億美元。

全球股債市熱絡、加上投資人認為美國總統川普的關稅對全球經濟的損害將比預期小，鼓舞新興市場企業利用借貸成本下滑的機會大舉發債。另一原因是，在川普加碼施壓聯準會（Fed）之際，全球債券投資人日益預期Fed未來幾個月將降息。

美國 新興市場

延伸閱讀

貝萊德：AI等大趨勢推動轉型 美國資產仍將是投資組合核心

核三無緣第一！美國這家核電廠拚全球首座除役後重啟 年底併網發電

陸發布美國人權報告 指稱「美式人權」成政治道具

挺以色列？美國務院宣布停發加薩難民簽證

相關新聞

傑克森洞年會本周登場 Fed主席鮑爾演說 市場盯降息訊號

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日將在傑克森洞全球央行年會發表演說時，全球經濟及金融圈緊盯他是否會釋出9月降息訊號。市場...

三星折疊機熱銷加持 上季出貨量年增38% 蠶食蘋果在美市占

最新資料顯示，三星電子上季在美國市場的智慧手機出貨市占率攀升，蠶食了美國市場龍頭蘋果的部分市占，反映折疊機的動能漸增。但...

日拚出口洽簽非洲FTA 首批對象肯亞、奈及利亞、迦納等

在美國關稅壓力日增之際，日本政府為了拓展出口市場，正著眼和非洲國家締結自由貿易協定（FTA），首批談判對象可能包括肯亞等...

新興市場企業 搶發債

中國大陸以外的新興市場企業和銀行業者今年來積極在國際市場發債，發債額為2021年來同期最高，把握住新興市場與美國公債的殖...

新興市場AI概念股表現出色 外資：漲勢超越科技七雄、看好台韓表現

花旗股票策略師指出，對人工智慧（AI）高度曝險的新興市場股票，今年來表現甚至贏過美股科技七雄，促使新興市場基金紛紛加碼押...

俄羅斯宣布限制通話功能 除此之外還有哪些國家封禁WhatsApp？

俄羅斯周三對WhatsApp部分通話功能予以限制。莫斯科指責Meta旗下的該平台未向俄司法部門提供詐騙和恐怖主義案件的相關信息…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。