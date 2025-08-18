三星折疊機熱銷加持 上季出貨量年增38% 蠶食蘋果在美市占

最新資料顯示，三星電子上季在美國市場的智慧手機出貨市占率攀升，蠶食了美國市場龍頭蘋果的部分市占，反映折疊機的動能漸增。但蘋果不甘示弱，也摩拳擦掌準備發布折疊機。

Canalys數據顯示，三星在7月推出Galaxy Z Fold 7與Flip 7等兩款折疊新機前建立庫存下，第2季在美國市場的智慧手機出貨量比去年同期飆升38%至830萬支，出貨市占率年比暴增8個百分點到31%。

圖／經濟日報提供

三星的Fold 7展開後可變成平板電腦，Z Flip 7外型有如傳統的翻蓋式手機，在社交媒體中引發關注，特別是耐用度測試。一位用戶在直播中連續彎折Z Fold 7超過2萬次，影片在社群媒體上被大量點閱及轉發，其中一個版本在YouTube上的觀看次數已破1,500萬次。

相較下，蘋果第2季的美國智慧手機出貨量年比下滑11%到1,330萬支，出貨市占率陡降7個百分點至49%。

三星上季在美國的出貨市占率攀升，低階機型是大功臣，也顯示其產品種類和定價都比蘋果更多元。Canalys資深分析師比約霍夫德表示，三星的手機「價格從650美元至2,400美元不等，範圍很大，意味著能瞄準每個價位的受眾，且能在任何價位滿足他們」。

但分析師也提醒，出貨市占變化不是只有反映使用者偏好，還有很大一部分是關稅引發產業混亂，促使智慧手機業者採取不同的策略，緩解關稅衝擊。