日拚出口洽簽非洲FTA 首批對象肯亞、奈及利亞、迦納等

在美國關稅壓力日增之際，日本政府為了拓展出口市場，正著眼和非洲國家締結自由貿易協定（FTA），首批談判對象可能包括肯亞等東非國家、以及人口龐大的奈及利亞等國，最終目標則是和整個非洲簽署貿易協議。

日本媒體報導，日本政府計劃在20-22日於橫濱舉辦的東京非洲發展國際會議（TICAD），宣布這項目標，並將成立包含產官界代表的研究團體。

日本政府可能先和包含肯亞等八個會員國的東非共同體（EAC）進行談判，因為日本認為東非是印度洋貿易的重要樞紐，期望能建立串連非洲、印度和中東的經濟特區。

此外，人口逾2.3億的奈及利亞、及西非日漸重要的貿易中心迦納，也是日本考慮優先洽談協議的國家；奈及利亞是非洲最大原油生產國，內需也持續成長。

日本迄今還沒和非洲逾50國中的任何國家締結貿易或經濟合作協議。日本工商團體經團聯6月表示，南韓、印度和歐洲國家都正朝這個方向前進，可能導致日本「競爭條件與全球對手出現龐大落差」。

日本貿易振興機構（JETRO）資料顯示，日本去年對非洲的貨物出口額和進口額都同樣約1.3兆日圓（88.5億美元），主要出口產品為汽車（包含二手車），進口則多為礦物資源。

另一方面，日本朝野政黨21日可能會討論調漲企業稅，以彌補今後取消汽油稅估計產生的逾1兆日圓（68億美元）稅收缺口。

調漲企業稅正成為朝野政黨少數共同同意的財源。執政黨自民黨的稅法政策委員會一名成員表示，調整企業稅「可能是個選項」。中間偏左的立憲民主黨在7月參議院選舉時，就在政見指出，企業應「背負符合其獲利的適當比率稅負」。保守派的日本維新之會等政黨則主張，應該取消對研發和加薪等企業活動的特別減稅措施，這些特別減稅每年約影響稅收2兆日圓。

日本的企業有效稅率在2013年度，從約37%降至目前的29.74%，為前首相安倍晉三安倍經濟學刺激計畫的一環。現任首相石破茂6月向眾議院預算委員會表示，他和自民黨決策官員已學到教訓，過去調降企業稅都幾乎無助於鼓勵加薪或提高資本支出。