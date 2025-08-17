新興市場AI概念股表現出色 外資：漲勢超越科技七雄、看好台韓表現

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
新興市場基金紛紛加碼押注AI概念股。路透
花旗股票策略師指出，對人工智慧（AI）高度曝險的新興市場股票，今年來表現甚至贏過美股科技七雄，促使新興市場基金紛紛加碼押注AI概念股，並看好AI將帶旺未來十年表現。

彭博的新興市場股票指數，今年迄今表現出色，其中六檔個股，包括台積電、騰訊、阿里巴巴、三星電子、SK海力士、小米，貢獻了指數的37%漲幅。AI投資狂潮雖然集中在少數矽谷公司，但新興市場業者若能駕馭該科技、或供應關鍵零組件，也可受惠。舉例來說，AI伺服器就成為鴻海的主要成長引擎。

GIB資產管理公司的投資組合經理人德賽說，要投資新興市場，勢必會從企業盈餘角度，樂觀看待AI發展。

德賽說，台灣和南韓將是未來二到三年，新興市場故事的「主要推手」，而馬來西亞、中國大陸、印度、以及拉丁美洲與中東的部分地區，則因對AI資料和應用的曝險，出現不符比例的漲勢。他的基金趁近來回檔時，投資AI個股，預測未來幾年新興市場有三分之一報酬，將來自AI概念股。

AllSpring全球管理公司也樂觀看待新興國家的AI題材，預測這股趨勢將持續十到20年。

