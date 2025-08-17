折疊智慧機受美國人歡迎！Q2三星美國市占升至31% 蘋果下滑

折疊機的動能漸增，帶動三星電子智慧機上季的美國市占攀高，從蘋果手中奪走部分市占。但蘋果不甘示弱，也摩拳擦掌準備發布折疊機。

CNBC報導，Canalys數據顯示，三星智慧機第2季的美國出貨量飆升，市占由前一季的23%躍增至31%。同期蘋果在美國的市占，則由56%下滑至49%。

三星在7月推出兩款折疊機，Z Fold 7展開後可變成平板電腦，Z Flip 7外型有如傳統的翻蓋式手機。這些新機在社交媒體中引發關注，特別是耐用度測試。一位用戶在直播中連續彎折Z Fold 7超過2萬次，影片在社群媒體上被大量點閱及轉發，其中一個版本在YouTube上的觀看次數已破1,500萬次。

市占變化不僅反映使用者偏好，分析師表示，第2季的出貨量變化，很大程度是關稅引發產業混亂，智慧機業者採取不同的策略，來減少關稅對自身業務的影響。

但三星贏得市占，顯示該公司提供的產品種類和定價，多於蘋果。三星在美國第2季市占改善，低階機型至關重要，而三星高階機款的定價，比任何一款iPhone都昂貴。 Canalys分析師比約霍夫德（Runar Bjorhovde）表示，三星的Galaxy及Z系列手機，「價格從650美元至2,400美元不等，範圍很大，這意味著可以瞄準每個價位的受眾，且能在任何價位上滿足他們。」

摩根大通（JP Morgan）分析師查特吉（Samik Chatterjee）7月在報告中寫道，蘋果可能會在明年推出折疊機，與三星的Z Fold產品競爭。他說，蘋果從未試圖在市場衝第一，總是留心注意，等到技術成熟、普及沒有阻礙時才出擊。