俄羅斯宣布限制通話功能 除此之外還有哪些國家封禁WhatsApp？

俄羅斯周三對WhatsApp部分通話功能予以限制。莫斯科指責Meta旗下的該平台未向俄司法部門提供詐騙和恐怖主義案件的相關信息。

WhatsApp周三晚些時候回應稱：「WhatsApp是私密、端對端加密的，拒絕政府企圖侵犯人們安全通信的權利，因此俄羅斯試圖阻止一億多俄羅斯民眾使用它。」

除俄羅斯外，還有一些其它國家對WhatsApp予以全部或部分的限制。

全面封禁

中國2017年封禁了WhatsApp，中國用戶依賴於微信。

朝鮮總體上無法使用WhatsApp。該國自2016年以來，封鎖了臉書、YouTube、推特（X）等平台。

部分限制

俄羅斯周三起限制WhatsApp的使用。該國多年來一直與外國科技公司就內容與數據儲存有衝突。

自2017年起，阿聯酋禁止大部分使用VoIP服務的應用程序，包括免費的互聯網語音與視頻通話。不過，文字短消息是可以發送的。2020年迪拜世界博覽會期間，有關當局放開了WhatsApp等應用程序的通話功能。

卡達未明確禁止WhatsApp，但也限制互聯網通話。WhatsApp短信則仍可使用。約旦也有類似的限制。

臨時禁令

伊朗去年取消對WhatsApp的一項禁令。這是多年來首次放寬互聯網限制。

土耳其目前對WhatsApp沒有禁令，不過過去曾因內政問題封鎖過該程序。

烏干達曾於2021年屏蔽WhatsApp等社交平台，作為對臉書封鎖一些支持該國政府賬號的報復。目前，該國沒有對WhatsApp實施禁令。

古巴曾於2021年對包括臉書和WhatsApp在內的社交平台採取臨時限制措施。

據美國眾議院今年6月發送給工作人員的一份備忘錄，官方設備禁止使用WhatsApp。該備忘錄推薦使用其它程序，如微軟的Teams，亞馬遜的Wickr，Signal，蘋果公司的iMessage和Facetime。

【 本文章由德國之聲授權提供】