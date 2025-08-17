快訊

最快今又有熱帶性低氣壓生成 未來1周各地慎防午後雷雨

內湖刺警嫌起底...24年前熨斗擊頭持刀割頸 殺死考律師妹妹

俄羅斯宣布限制通話功能 除此之外還有哪些國家封禁WhatsApp？

德國之聲／ 德國之聲
俄羅斯周三對WhatsApp部分通話功能予以限制。美聯社
俄羅斯周三對WhatsApp部分通話功能予以限制。美聯社

俄羅斯周三對WhatsApp部分通話功能予以限制。莫斯科指責Meta旗下的該平台未向俄司法部門提供詐騙和恐怖主義案件的相關信息。

WhatsApp周三晚些時候回應稱：「WhatsApp是私密、端對端加密的，拒絕政府企圖侵犯人們安全通信的權利，因此俄羅斯試圖阻止一億多俄羅斯民眾使用它。」

除俄羅斯外，還有一些其它國家對WhatsApp予以全部或部分的限制。

全面封禁

中國2017年封禁了WhatsApp，中國用戶依賴於微信。

朝鮮總體上無法使用WhatsApp。該國自2016年以來，封鎖了臉書、YouTube、推特（X）等平台。

部分限制

俄羅斯周三起限制WhatsApp的使用。該國多年來一直與外國科技公司就內容與數據儲存有衝突。

自2017年起，阿聯酋禁止大部分使用VoIP服務的應用程序，包括免費的互聯網語音與視頻通話。不過，文字短消息是可以發送的。2020年迪拜世界博覽會期間，有關當局放開了WhatsApp等應用程序的通話功能。

卡達未明確禁止WhatsApp，但也限制互聯網通話。WhatsApp短信則仍可使用。約旦也有類似的限制。

臨時禁令

伊朗去年取消對WhatsApp的一項禁令。這是多年來首次放寬互聯網限制。

土耳其目前對WhatsApp沒有禁令，不過過去曾因內政問題封鎖過該程序。

烏干達曾於2021年屏蔽WhatsApp等社交平台，作為對臉書封鎖一些支持該國政府賬號的報復。目前，該國沒有對WhatsApp實施禁令。

古巴曾於2021年對包括臉書和WhatsApp在內的社交平台採取臨時限制措施。

據美國眾議院今年6月發送給工作人員的一份備忘錄，官方設備禁止使用WhatsApp。該備忘錄推薦使用其它程序，如微軟的Teams，亞馬遜的Wickr，Signal，蘋果公司的iMessage和Facetime。

DW中文有 Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

社交 WhatsApp 俄羅斯

延伸閱讀

「展開積極作戰」烏克蘭蘇米州反攻傳捷報 無人機襲俄邊界州釀1傷

雙普會未達成停火協議！雙方聲明「會談結果」一次看 可能辦三方會談

雙普會讓烏克蘭及盟友不安 法英德領袖開會商討對策

澤倫斯基：俄羅斯拒絕停火 局勢更加複雜

相關新聞

俄羅斯宣布限制通話功能 除此之外還有哪些國家封禁WhatsApp？

俄羅斯周三對WhatsApp部分通話功能予以限制。莫斯科指責Meta旗下的該平台未向俄司法部門提供詐騙和恐怖主義案件的相關信息…

新興市場AI概念股表現出色 外資：漲勢超越科技七雄、看好台韓表現

花旗股票策略師指出，對人工智慧（AI）高度曝險的新興市場股票，今年來表現甚至贏過美股科技七雄，促使新興市場基金紛紛加碼押...

折疊智慧機受美國人歡迎！Q2三星美國市占升至31% 蘋果下滑

折疊機的動能漸增，帶動三星電子智慧機上季的美國市占攀高，從蘋果手中奪走部分市占。但蘋果不甘示弱，也摩拳擦掌準備發布折疊機...

日本大阪9月起調漲住宿稅 旅遊作家：入住時加收

日本大阪府日前公告9月1日起調整住宿稅額，未來住宿每人每晚5000日圓以上旅宿，加收200到500日圓不等的住宿稅。旅遊...

川普政府入股英特爾 可能以「維權股東」姿態促成哪些轉變？

英特爾與美國政府的關係正迅速變化。一周前，美國總統川普以利益衝突為由，要求英特爾執行長陳立武立即辭職，在緊急赴白宮拜會川...

道瓊上攻 費半指數逆勢跌…本周央行年會聚焦鮑爾談話

道瓊工業指數上周五（15日）在聯合健康保險集團（UnitedHealth Group）勁揚的帶動下，今年來首度出現盤中新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。