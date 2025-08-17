俄羅斯宣布限制通話功能 除此之外還有哪些國家封禁WhatsApp？
俄羅斯周三對WhatsApp部分通話功能予以限制。莫斯科指責Meta旗下的該平台未向俄司法部門提供詐騙和恐怖主義案件的相關信息。
WhatsApp周三晚些時候回應稱：「WhatsApp是私密、端對端加密的，拒絕政府企圖侵犯人們安全通信的權利，因此俄羅斯試圖阻止一億多俄羅斯民眾使用它。」
除俄羅斯外，還有一些其它國家對WhatsApp予以全部或部分的限制。
全面封禁
中國2017年封禁了WhatsApp，中國用戶依賴於微信。
朝鮮總體上無法使用WhatsApp。該國自2016年以來，封鎖了臉書、YouTube、推特（X）等平台。
部分限制
俄羅斯周三起限制WhatsApp的使用。該國多年來一直與外國科技公司就內容與數據儲存有衝突。
自2017年起，阿聯酋禁止大部分使用VoIP服務的應用程序，包括免費的互聯網語音與視頻通話。不過，文字短消息是可以發送的。2020年迪拜世界博覽會期間，有關當局放開了WhatsApp等應用程序的通話功能。
卡達未明確禁止WhatsApp，但也限制互聯網通話。WhatsApp短信則仍可使用。約旦也有類似的限制。
臨時禁令
伊朗去年取消對WhatsApp的一項禁令。這是多年來首次放寬互聯網限制。
土耳其目前對WhatsApp沒有禁令，不過過去曾因內政問題封鎖過該程序。
烏干達曾於2021年屏蔽WhatsApp等社交平台，作為對臉書封鎖一些支持該國政府賬號的報復。目前，該國沒有對WhatsApp實施禁令。
古巴曾於2021年對包括臉書和WhatsApp在內的社交平台採取臨時限制措施。
據美國眾議院今年6月發送給工作人員的一份備忘錄，官方設備禁止使用WhatsApp。該備忘錄推薦使用其它程序，如微軟的Teams，亞馬遜的Wickr，Signal，蘋果公司的iMessage和Facetime。
DW中文有 Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言