日本大阪9月起調漲住宿稅 旅遊作家：入住時加收
日本大阪府日前公告9月1日起調整住宿稅額，未來住宿每人每晚5000日圓以上旅宿，加收200到500日圓不等的住宿稅。旅遊作家943提醒，住宿稅通常是在入住當下才會現場加收。
日本大阪府日前公告，從9月1日起住宿稅的免稅金額從原本的7000日圓（約新台幣1429元）下修到5000日圓（約新台幣1021元）。9月1日起每人每晚入住5000日圓（約新台幣1021元）到1萬5000日圓（約新台幣3063元）的旅宿加收200日圓（約新台幣41元）住宿稅。
1萬5000日圓（約新台幣3063元）到2萬日圓（約新台幣4083元）旅宿加收400日圓住宿稅（約新台幣82元）；2萬日圓（約新台幣4083元）以上加收500日圓（約新台幣102元）住宿稅。
對此，旅遊作家943今天說，日本觀光城市很多，包含東京、京都、金澤等都有開徵住宿稅。
943指出，雖然不少民眾已經提前布局訂房，但訂房的房價並不包含住宿稅的部分，因此旅客9月起赴大阪旅遊時只要符合住宿稅徵收對象，就會被現場加收現金，提醒旅客身上一定要備有日幣現金，避免入住時因無法繳交住宿稅而無法入住。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言