日本大阪9月起調漲住宿稅 旅遊作家：入住時加收

日本大阪府日前公告9月1日起調整住宿稅額，未來住宿每人每晚5000日圓以上旅宿，加收200到500日圓不等的住宿稅。旅遊作家943提醒，住宿稅通常是在入住當下才會現場加收。

日本大阪府日前公告，從9月1日起住宿稅的免稅金額從原本的7000日圓（約新台幣1429元）下修到5000日圓（約新台幣1021元）。9月1日起每人每晚入住5000日圓（約新台幣1021元）到1萬5000日圓（約新台幣3063元）的旅宿加收200日圓（約新台幣41元）住宿稅。

1萬5000日圓（約新台幣3063元）到2萬日圓（約新台幣4083元）旅宿加收400日圓住宿稅（約新台幣82元）；2萬日圓（約新台幣4083元）以上加收500日圓（約新台幣102元）住宿稅。

對此，旅遊作家943今天說，日本觀光城市很多，包含東京、京都、金澤等都有開徵住宿稅。

943指出，雖然不少民眾已經提前布局訂房，但訂房的房價並不包含住宿稅的部分，因此旅客9月起赴大阪旅遊時只要符合住宿稅徵收對象，就會被現場加收現金，提醒旅客身上一定要備有日幣現金，避免入住時因無法繳交住宿稅而無法入住。