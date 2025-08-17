加航空服員罷工癱瘓航班 政府強制仲裁介入

加拿大政府今天出手干預，讓加拿大航空公司（Air Canada）空服員停止罷工行動。這場罷工造成數以百計航班取消，加航每天約服務的13萬名乘客的夏日旅遊行程也大亂。

法新社報導，加航約1萬名空服員今天午夜起放下所有作業，發動一場因薪資糾紛而起的罷工行動。加航是加拿大最大的航空業者，直飛全球180個城市。

數小時後，加拿大勞工政策部長海杜（PattyHajdu）援引法律條文，中止罷工並強制勞資雙方進入具有約束力的仲裁程序。

然而她說，加航可能仍需5至10天的時間才能恢復正常服務。

代表空服員談判的加拿大公共服務雇員工會（CUPE）表示，工會會員將繼續罷工，直到政府正式核發公文，要求他們重返崗位為止。

工會的加航分會在社群網站臉書（Facebook）貼文，要求大家謹記，罷工活動「目前僅在轉介仲裁程序，我們依法仍有罷工權，並將持續這麼做。我們必須讓資方知道，主導權掌握在我們手中」。

路透社報導，地面作業期間的薪酬雖是最大癥結點，但勞資雙方在全面性工資上也存有歧見。加航提出在4年內為空服員加薪38%，首年加薪幅度達25%，但工會認為這仍嫌不足。

工會指出，加航曾提出補償空服員的方案，說公司願為員工先前的無償工作部分提供薪酬，但金額只有他們正常時薪的一半。

一名接近談判工作的消息人士透露，工會希望薪資能與加拿大越洋航空（Air Transat）平等。這家航空的空服員去年通過新合約，5年內總計複利加薪30%，目前是加國這個業界薪資最高的空服員。

加拿大航空則未證實工會是否提出了這類調薪要求。