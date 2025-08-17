美公司債、公債利差 27年新低

美國投資級公司債與美國公債的殖利率利差觸及本世紀最低水準，縮減到1998年以來的最小。公司債與公債殖利率的利差，是投資人承擔企業信用風險所要求的額外報酬；利差縮小代表市場樂觀經濟，不擔心企業債務違約，資金將流向風險資產。

美國投資級公司債利差15日縮小到只高於指標公債殖利率0.73個百分點，降至27年來最低點。資產管理公司GMO資產配置主管印科爾說：「信用市場現在又再度怪異地有信心，認為全球經濟就是會沒事。我不懂他們為何能如此信心滿滿。」

美國企業樂得利用利差縮小機會，在今年全力借貸。即使4月曾因川普宣布對等關稅而短暫停下，今年上半年次高等級（AA級）公司債發債金額創史上最高的9,100億美元紀錄。

美國與歐盟在內的多個主要貿易夥伴達成協議，緩解了貿易緊張。不只美國市場洋溢樂觀情緒，歐盟的投資級公司債利差15日也降至2018年以來最低，只有0.76個百分點。