美公司債、公債利差 27年新低

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國投資級公司債與美國公債的殖利率利差觸及本世紀最低水準，縮減到1998年以來的最小。公司債與公債殖利率的利差，是投資人承擔企業信用風險所要求的額外報酬；利差縮小代表市場樂觀經濟，不擔心企業債務違約，資金將流向風險資產。

美國投資級公司債利差15日縮小到只高於指標公債殖利率0.73個百分點，降至27年來最低點。資產管理公司GMO資產配置主管印科爾說：「信用市場現在又再度怪異地有信心，認為全球經濟就是會沒事。我不懂他們為何能如此信心滿滿。」

美國企業樂得利用利差縮小機會，在今年全力借貸。即使4月曾因川普宣布對等關稅而短暫停下，今年上半年次高等級（AA級）公司債發債金額創史上最高的9,100億美元紀錄。

美國與歐盟在內的多個主要貿易夥伴達成協議，緩解了貿易緊張。不只美國市場洋溢樂觀情緒，歐盟的投資級公司債利差15日也降至2018年以來最低，只有0.76個百分點。

美國 資產配置 公債殖利率

延伸閱讀

影／蔣萬安呼籲罷免投「不同意票」 逼民進黨公布台美關稅談判真相

可能永遠不用繳稅！這間公司創立23年 爽拿數十億美國聯邦政府標案

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

AI專家訪中大感驚嘆 美國這一點輸慘了

相關新聞

道瓊上攻 費半指數逆勢跌…本周央行年會聚焦鮑爾談話

道瓊工業指數上周五（15日）在聯合健康保險集團（UnitedHealth Group）勁揚的帶動下，今年來首度出現盤中新...

俄烏停火沒進展 全球石油供應難有實質轉變

美國總統川普與俄羅斯總統普丁15日在阿拉斯加進行近三小時會談，但未就終結俄烏戰爭達成具體進展與停火協議。分析師指出，雙普...

OpenAI大投資 喊砸數兆美元…公司估值上看5,000億美元

ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼表示，OpenAI未來可能對開發和經營人工智慧（AI）服務所需的基礎設施投資...

美國太陽能減稅規定不如預期嚴苛…新規利空淡化 光電股漲

美國總統川普的政府公布最新太陽能稅務減免指導原則限縮適用減稅的資格，由於新規定未如市場預期嚴苛，激勵乾淨能源股飆漲。

美公司債、公債利差 27年新低

美國投資級公司債與美國公債的殖利率利差觸及本世紀最低水準，縮減到1998年以來的最小。公司債與公債殖利率的利差，是投資人...

1分鐘看世界／Meta 設超級智慧實驗室 靠四大部門提升競爭力

臉書母公司Meta傳出在短短六個月內將進行第四度人工智慧（AI）衝刺隊形重組。新設的AI組織「超級智慧實驗室」將分為四大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。