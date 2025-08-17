美國太陽能減稅規定不如預期嚴苛…新規利空淡化 光電股漲

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國政府公布最新太陽能稅務減免指導原則，由於新規未如市場預期嚴苛，激勵乾淨能源股飆漲。 （路透）
美國總統川普的政府公布最新太陽能稅務減免指導原則限縮適用減稅的資格，由於新規定未如市場預期嚴苛，激勵乾淨能源股飆漲。

彭博資訊報導，按照新公布的規定，住宅太陽能系統仍將符合舊規的稅務減免資格，而且新規定不會溯及既往。大型計畫將受制於新標準，實體建設必須進行到一定程度，才符合稅額扣抵條件。

Roth Capital Partners乾淨能源分析師沈菲爾說：「這比預期好太多。」他並指出，整體來說，變化不大。

受新規定較預期寬鬆激勵，美國太陽能類股應聲大漲。全美最大住宅太陽能板安裝業者Sunrun股價15日飆漲33%，家用太陽能設備供應商SolarEdge科技公司躍升17%，太陽能設備商NexTracker勁漲12%，全美最大的大型太陽能與風電開發商NextEra Energy也攀升4%。

川普之前簽署行政命令，指示財政部對相關稅額抵減資格設定新限制，打壓風力和太陽能發電業的用意不言而喻。

有些政策落實後，可能導致一些蓋在公有和私人土地上的再生能源設施中止施工，就在美國爭先恐後擴大電力供給，以滿足人工智慧（AI）資料中心巨量用電需求之際。

根據川普7月4日簽署為法律的「大而美」稅務與支出法案，太陽能與風電開發計畫若能在12個月內開始動工，就符合稅額扣抵條件。

截至目前，這些計畫的開發商實際花下去的資金如果至少達到預計投資總額的5%，即合乎稅額扣抵資格。新規定則讓大型太陽能與風電計畫免除5%的限制，改為要求開發商必須證明「實體工程進度可觀」，而且確實持續在進行之中。不過，規模不高於1.5MW（千瓩）的太陽能設施，仍可沿用5%的標準。

分析師指出，新規定對稅額扣抵的限制不如市場原先預料那麼繁重，對住宅和小型商業太陽能公司特別是利多消息。

據估計，2027年後，隨著風力和太陽能稅務減免逐步取消，美國再生能源安裝量可能降低41%。

美國 川普 開發商

