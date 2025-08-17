OpenAI大投資 喊砸數兆美元…公司估值上看5,000億美元

ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼表示，OpenAI未來可能對開發和經營人工智慧（AI）服務所需的基礎設施投資數兆美元，該公司正在設計協助籌措必要資金的新金融工具。

奧特曼和OpenAI一些其他高階主管，14日在美國舊金山與一群記者共進晚餐並接受訪問。奧特曼向記者說：「大家可以期待OpenAI在『不久後的未來』斥資數兆美元興建資料中心。大家可以預期會有一群經濟學家憂心忡忡地說『這太瘋狂、太衝動了』，或其他類似言論，但我們只會擺出一種『 聽我說，就讓我們做吧』的態度。」

奧特曼透露，OpenAI正在研擬支應這筆支出的新方法。奧特曼說：「我認為我們能設計一種很有趣的新型融資與運算金融工具，目前世界上還沒有這類工具。」被問到對AI新創公司Perplexity提議以345億美元收購Google旗下Chrome瀏覽器的看法時，奧特曼表示，OpenAI應該也要「評估一下」。

公開發行股票可能是OpenAI籌資以支應AI開發巨大成本的方法之一，但奧特曼拒絕提供具體時間。奧特曼表示，確實認為OpenAI或許總有一天必須掛牌上市，但他不適合擔任上市公司執行長。

目前這波AI熱潮是由OpenAI一手點燃，該公司2022年底推出ChatGPT後，其他科技公司及新創企業為打造類似AI軟體，已對人才、晶片及資料中心投資數十億美元。奧特曼認為，當前AI投資熱潮與1990年代末期網路泡沫有相似之處，警告有人會損失慘重。

奧特曼說：「我們是否已走到AI讓全體投資人興奮過頭的地步？我的看法是沒錯。AI是否是很長一段時間最重要的大事？我的答案也是肯定的。」

OpenAI 3月宣布400億美元的新一輪籌資，創下截至目前為止未上市科技公司最高籌資紀錄，這輪籌資給予OpenAI 3,000億美元估值。彭博資訊和路透等外國媒體報導，OpenAI現任及前員工打算向軟銀集團等投資人出售價值約60億美元OpenAI股票，這樁交易將帶動OpenAI估值升至5,000億美元。

允許員工拋售股票是新創公司重要工具，能讓這些企業在不需要掛牌上市或被收購的情況下，試圖留住優秀人才。