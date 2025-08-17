聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI大投資 喊砸數兆美元…公司估值上看5,000億美元

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
OpenAI未來可能對開發和經營人工智慧服務所需的基礎設施投資數兆美元。 （路透）
OpenAI未來可能對開發和經營人工智慧服務所需的基礎設施投資數兆美元。 （路透）

ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼表示，OpenAI未來可能對開發和經營人工智慧（AI）服務所需的基礎設施投資數兆美元，該公司正在設計協助籌措必要資金的新金融工具。

奧特曼和OpenAI一些其他高階主管，14日在美國舊金山與一群記者共進晚餐並接受訪問。奧特曼向記者說：「大家可以期待OpenAI在『不久後的未來』斥資數兆美元興建資料中心。大家可以預期會有一群經濟學家憂心忡忡地說『這太瘋狂、太衝動了』，或其他類似言論，但我們只會擺出一種『 聽我說，就讓我們做吧』的態度。」

奧特曼透露，OpenAI正在研擬支應這筆支出的新方法。奧特曼說：「我認為我們能設計一種很有趣的新型融資與運算金融工具，目前世界上還沒有這類工具。」被問到對AI新創公司Perplexity提議以345億美元收購Google旗下Chrome瀏覽器的看法時，奧特曼表示，OpenAI應該也要「評估一下」。

公開發行股票可能是OpenAI籌資以支應AI開發巨大成本的方法之一，但奧特曼拒絕提供具體時間。奧特曼表示，確實認為OpenAI或許總有一天必須掛牌上市，但他不適合擔任上市公司執行長。

目前這波AI熱潮是由OpenAI一手點燃，該公司2022年底推出ChatGPT後，其他科技公司及新創企業為打造類似AI軟體，已對人才、晶片及資料中心投資數十億美元。奧特曼認為，當前AI投資熱潮與1990年代末期網路泡沫有相似之處，警告有人會損失慘重。

奧特曼說：「我們是否已走到AI讓全體投資人興奮過頭的地步？我的看法是沒錯。AI是否是很長一段時間最重要的大事？我的答案也是肯定的。」

OpenAI 3月宣布400億美元的新一輪籌資，創下截至目前為止未上市科技公司最高籌資紀錄，這輪籌資給予OpenAI 3,000億美元估值。彭博資訊和路透等外國媒體報導，OpenAI現任及前員工打算向軟銀集團等投資人出售價值約60億美元OpenAI股票，這樁交易將帶動OpenAI估值升至5,000億美元。

允許員工拋售股票是新創公司重要工具，能讓這些企業在不需要掛牌上市或被收購的情況下，試圖留住優秀人才。

OpenAI 奧特曼

延伸閱讀

馬斯克為Grok無法排第一揚言告蘋果 奧特曼發文反嗆馬斯克操縱X

GPT-5成功問世 女領隊身分曝光！留美畢業2年身價破千萬人民幣

15億天價挖角被拒 Meta踢到鐵板

MLB／被待7年的道奇交易 奧特曼感性發文：每刻都心懷感激

相關新聞

道瓊上攻 費半指數逆勢跌…本周央行年會聚焦鮑爾談話

道瓊工業指數上周五（15日）在聯合健康保險集團（UnitedHealth Group）勁揚的帶動下，今年來首度出現盤中新...

俄烏停火沒進展 全球石油供應難有實質轉變

美國總統川普與俄羅斯總統普丁15日在阿拉斯加進行近三小時會談，但未就終結俄烏戰爭達成具體進展與停火協議。分析師指出，雙普...

OpenAI大投資 喊砸數兆美元…公司估值上看5,000億美元

ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼表示，OpenAI未來可能對開發和經營人工智慧（AI）服務所需的基礎設施投資...

美國太陽能減稅規定不如預期嚴苛…新規利空淡化 光電股漲

美國總統川普的政府公布最新太陽能稅務減免指導原則限縮適用減稅的資格，由於新規定未如市場預期嚴苛，激勵乾淨能源股飆漲。

美公司債、公債利差 27年新低

美國投資級公司債與美國公債的殖利率利差觸及本世紀最低水準，縮減到1998年以來的最小。公司債與公債殖利率的利差，是投資人...

1分鐘看世界／Meta 設超級智慧實驗室 靠四大部門提升競爭力

臉書母公司Meta傳出在短短六個月內將進行第四度人工智慧（AI）衝刺隊形重組。新設的AI組織「超級智慧實驗室」將分為四大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。