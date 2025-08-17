路透訪調 61%學者估 Fed 下月降1碼

路透對經濟學家最新訪調顯示，大多數受訪者認為，Fed將在9月啟動今年首度降息，年底前可能再降一次。

調查發現，61%的受訪經濟學家認為，Fed可望在9月17日會後決議調降基準利率1碼（0.25個百分點），目標區間降至4.0%~4.25%，較7月調查的53%升高。其餘受訪者預期Fed仍將按兵不動。

經濟學家對降息看法較保守，顯示政治干預和經濟數據可信度降低使前景混沌不清。期貨價格顯示，交易員預測9月降息機率接近100%，年底前再降一次的機率也超過三成。