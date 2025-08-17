道瓊上攻 費半指數逆勢跌…本周央行年會聚焦鮑爾談話

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
道瓊工業指數15日在聯合健康保險集團（UnitedHealth Group）勁揚的帶動下，今年來首度出現盤中新高。 路透
道瓊工業指數上周五（15日）在聯合健康保險集團（UnitedHealth Group）勁揚的帶動下，今年來首度出現盤中新高。但美國總統川普放話對半導體加徵高關稅，導致晶片股下挫。投資人本周目光轉移懷俄明州傑克森洞舉行的央行年會，希望從中尋找可能推動美股上攻的降息線索。

道瓊工業指數盤中一度觸及歷史新高45,203.52點，終場漲勢收斂只漲不到0.1%，未能創收盤新高。標普500指數和那斯達克綜合指數分別下跌0.3%和0.4%。三大指數本周全數收高，道瓊表現居冠，漲1.7%；標普500指數和那斯達克各漲0.9%和0.8%。

美國總統川普表示可能宣布對半導體加徵關稅，並揚言逐步調高，費城半導體指數應聲大跌2.3%。此外，半導體設備製造商應用材料預估本季獲利和營收下滑，股價重挫14%，其他晶片設備股也聞訊大跌。

英特爾上漲2.9%，因為有報導指出，英特爾正和川普政府商討美國政府入股的方案，上周累計大漲23%。台積電ADR下跌0.9%。一周下來，台積電（2330）ADR下跌1.2%，費半上漲1.3%。

自4月初以來表現墊底的道瓊成分股聯合健康上周五狂漲12%，申報文件顯示，「股神」巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）第2季買進約16億美元的聯合健康股票。

