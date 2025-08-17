俄烏停火沒進展 全球石油供應難有實質轉變

美國總統川普與俄羅斯總統普丁15日在阿拉斯加進行近三小時會談，但未就終結俄烏戰爭達成具體進展與停火協議。分析師指出，雙普會後，全球石油供應發生實質轉變的可能性「很小」。

川普和普丁上周五的歷史性峰會，一度引發外界對俄烏戰爭可能終結，以及俄羅斯原油有望在全球供應增加的期待。但峰會未能達成停火協議，樂觀情緒逐漸消退。國際油價目前每桶不到70美元，遠低於2022年俄羅斯入侵烏克蘭之初的高峰。

SPI資產管理公司管理合夥人英尼斯表示，理論上雙普會談原本有望將制裁版圖，改寫成對俄國有利的型態，川普也可能受益，因為他在競選期間承諾抑制通膨、壓低能源價格，若俄羅斯原油進入全球市場，將有助壓低價格。

美國能源資訊局（EIA）數據顯示，俄羅斯入侵烏克蘭以來，其石油出口僅「小幅」下滑，今年上半年日出口量為430萬桶，低於去年的480萬桶，但對歐出口減少，多數被對亞洲出口增加抵銷。英尼斯說，全球石油供應在峰會過後出現實質變化的可能性「微乎其微」。

此外，商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，押注美國西德州油價上漲的淨多頭部位，在止於12日的一周下降至49,264口，是2009年來最低。

策略能源與經濟研究公司總裁林區說，若川普與普丁間緊張升溫，恐會導致油價大漲，主要憂慮在於，若普丁過於強硬，川普可能誓言對土耳其和印度等俄羅斯石油主要買家加強關稅執行力道。若如此，油價可能會在市場擔心俄國石油出口減少下，每桶上漲2-3美元。

不過，川普15日表示，「鑒於今天的發展，目前暫時不用考慮報復性關稅問題」，但「兩三周後可能得考慮」。川普本月稍早曾威脅對購買俄羅斯能源的國家加徵關稅，以此施壓普丁與烏克蘭進行和平會談。

就這次雙普會而言，俄羅斯顯然流露出不少滿意訊號，川普隨後接受了福斯新聞採訪時，他把壓力明確給到了澤倫斯基，並稱達成協議取決於這位烏克蘭領導人。

烏克蘭方面，總統澤倫斯基18日表示，將訪問華府，與川普面對面討論結束戰爭的細節；川普隨後在Truth Social發文證實，稱若會晤順利，將再次與普丁會面。