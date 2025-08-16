川普政府入股英特爾 可能以「維權股東」姿態促成哪些轉變？

英特爾與美國政府的關係正迅速變化。一周前，美國總統川普以利益衝突為由，要求英特爾執行長陳立武立即辭職，在緊急赴白宮拜會川普後，川普改口稱讚陳立武的崛起是「令人驚異的故事」。緊接著，彭博披露川普政府可能入股英特爾的消息。

MarketWatch分析指出，這些跡象顯示，川普已注意到英特爾在全球貿易具有的戰略重要性。目前美國企業大多把晶片製造業務委外代工，對晶圓代工龍頭台積電倚賴至深；但英特爾也具備在國內生產晶片的能力，也一直試圖重啟晶圓代工事業，只是需要吸引夠分量的外部客戶，證明英特爾下一代製程技術值得投資。如果川普政府決定入股英特爾，並施壓美國晶片公司下單給英特爾，久而久之，可能改變全球半導體競爭態勢。

獨立研究公司CFRA分析師金諾說：「政府擴大參與，以大幅提高美國晶片製造為目標，可能尋求逼迫/鼓勵美國無晶圓廠晶片製造商善加利用（英特爾的）美國設施。」

另根據經濟學人分析，川普可能以「維權投資人」姿態，強迫改造英特爾。最近他拍板的兩項投資顯示，這種策略對英特爾可能行得通。

川普6月批准美國鋼鐵（US Steel）與日本新日鐵（Nippon Steel）合併，條件是美國政府取得新公司的「黃金股」，讓川普有權任命董事會成員，並對工作外包、美鋼匹茲堡總部遷移、降低美國境內鋼鐵生產等議題擁有否決權。

由此推論，一旦川普政府入股英特爾，任何交易也將涉及川普直接參與決策，繞過聯邦官僚體系。控制英特爾俄亥俄州廠，或許是川普注意焦點之一。俄亥俄廠計畫已遭延宕，但川普政府入股有助於繼續推動。

第二個前例，是美國國防部7月投資4億美元、入股稀土生產商MP原料公司，並保證將來以高於市價的價格收購其稀土產品。數日後，蘋果公司（也有求於川普）宣布與MP原料簽供應合約。

同理，川普政府也可能比照這種模式，為英特爾帶來亟需的晶圓代工客戶。英特爾晶片設計部門與潛在買家如超微（AMD）和輝達（Nvidia）競爭，有礙吸引晶圓代工客戶。入股英特爾後，川普政府也許會要求超微、輝達設計的晶片外包給英特爾製造。

川普更激進的選項，也許是迫使這些晶片公司合資買下英特爾晶圓代工事業。任何「維權股東」都會對這種交易樂觀其成。