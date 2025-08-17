1分鐘看世界／Meta 設超級智慧實驗室 靠四大部門提升競爭力

臉書母公司Meta傳出在短短六個月內將進行第四度人工智慧（AI）衝刺隊形重組。新設的AI組織「超級智慧實驗室」將分為四大部門，第一是名為TBD Lab的新實驗室，負責研發Meta旗艦大型語言模型的最新版本；第二是產品部門，聚焦AI助理等產品開發。

第三個部門專門負責基礎建設，第四個部門是基礎AI研究實驗室，著重於較為長期的研究。執行長祖克柏（見圖）以超高薪酬由Scale AI、GitHub、Apple、OpenAI等競爭同業挖來的人才將依專長分別領導這四支部隊。

美國／汽車業預防通膨復熾 與鋼板大廠簽固定價格合約

全美最大車用鋼板製造商克里夫蘭-克利夫斯已簽署二年和三年固定價格合約，將供應通用等汽車製造商工業級鋼板，一改逐年續約做法，凸顯汽車業採取行動預防通膨復熾。

美國／擴大對進口鋼鋁徵稅範圍 新增407個衍生產品

美國商務部公告，將擴大進口鋼鋁50%關稅徵收範圍，在美國統一關稅表（HTS）中加入407個衍生產品代碼，預定8月18日生效。進口非鋼鋁成分將適用來源國關稅稅率。

加拿大／加航薪資協商破局 逾萬名空服員展開罷工

加拿大航空1.05萬名空服員在美東時間16日凌晨近1時展開72小時罷工，抗議薪資協商破局。估計每日將影響約13萬名乘客，加航單日可能損失7,500萬加幣（5,400萬美元）。

英國／政府表態不會紓困 生質酒精業恐面臨崩潰

政府表態不會紓困生質酒精業，使支持數千就業機會的該產業將因英美關稅協議面臨崩潰局面。據協議，英國零關稅開放美國乙醇14億公升進口配額，相當英國整個市場規模。

瑞士／WEF創辦人被控挪用資源 調查結果無不當行為

世界經濟論壇（WEF）說，調查顯示，涉嫌挪用論壇資源的創辦人施偉伯並無不當行為，貝萊德執行長芬克和羅氏控股副董事長霍夫曼將共同暫代WEF董事長。

南韓／三星智慧手機稱霸市場 國內市占率首次突破80%

市場調研機構Counterpoint說，三星1至7月在南韓智慧手機市占率達82%，為歷來首度突破80%，主要拜新旗艦機Galaxy S25與折疊機Galaxy Z Fold7熱銷之賜。

泰國／眾院通過1,170億美元預算案 將運用資金支撐經濟

泰國眾議院15日晚間通過3.78兆泰銖（1,170億美元）的10月1日起年度預算案。泰國正面臨政局動盪、與柬國關係緊張和美國開徵19%關稅等難題，需要這些資金支撐經濟。

新加坡／叫車平台Grab投資文遠知行 布局東南亞自駕計程車

新加坡叫車平台Grab表示，將策略性投資中國大陸自駕車業者文遠知行（WeRide），支持後者加速在東南亞部署數千輛L4級自駕計程車，預計明年上半完成交易。